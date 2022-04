De Last Post kennen ze ver buiten Ieper, maar sinds in welk jaar begon deze traditie? Ken je het biertje dat gebrouwen wordt in Ieper en genoemd is naar een metalband? Weet je dit en veel meer over Ieper, waag dan zeker je kans in deze gemeentequiz.

Test ook je kennis van de andere West-Vlaamse gemeenten via onderstaande kaart (klik op je gemeente) of via www.kw.be/gemeentequiz