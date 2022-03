Quiz – Hoe goed ken jij Houthulst?

Hoe goed ken jij het reilen en zeilen in Houthulst? Volg je de lokale helden op de voet in de sport en televisieland? Je weet welk bedrijf in ‘de Melkerij’ gevestigd was? En de lokale politiek kent geen geheimen voor jou? Speel dan mee met deze op en top Houthulstse quiz. Succes!

Test ook je kennis van de andere West-Vlaamse gemeenten via onderstaande kaart (klik op je gemeente) of via www.kw.be/gemeentequiz