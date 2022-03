Hoe goed ben jij thuis in De Panne? Weet je in welk café het eerste BK Meeuwenschreeuwen plaatsvond? Of wat de topsnelheid is van The Ride to Happiness in Plopsaland? Waag dan je kans in deze gemeentequiz van De Panne. Veel succes.

Test ook je kennis van de andere West-Vlaamse gemeenten via onderstaande kaart (klik op je gemeente) of via www.kw.be/gemeentequiz