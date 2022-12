Het jaar 2022 zit er weer bijna op. Een jaar boordevol nieuws. Denk maar aan de discussie over de omstreden hoogspanningslijn die dwars door onze provincie zal lopen, aan de dood van onder meer Arno en Ignace Crombé, aan de succesvolle West-Vlaamse reeksen ‘Nonkels’ en ‘Chantal’, aan het succes van Camille… Dit is het jaar 2022 in 22 vragen.