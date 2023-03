Wat een maand maart hebben we achter de rug. Een maand waarin in West-Vlaanderen weer heel wat straf, leuk, ondeugend, ontroerend en triest nieuws te rapen was. We blikken in deze maandelijkse actuaquiz terug op enkele gebeurtenissen van de voorbije maand. Succes.

Test je West-Vlaamse actuakennis hier en maak kans op een fabuleuze picknickmand mét servies t.w.v. 84,95 euro.