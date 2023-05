QUIZ – Hoe goed heb jij het nieuws gevolgd in april? Speel mee en win!

Wat een maand april hebben we achter de rug. Een maand waarin in West-Vlaanderen weer heel wat straf, leuk, ondeugend, ontroerend, triest nieuws te rapen was. We blikken in deze maandelijkse actuaquiz terug op enkele gebeurtenissen van de voorbije maand. Test hier je kennis. Succes.

Speel hier mee met onze actuaquiz en maak kans op een vuurkorf ter waarde van € 89.

Deelnemen voor de prijs kan tot en met 14 mei 2023 – 23.59 uur.