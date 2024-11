Quinten uit Aarsele is de eerste Mister Belgian Style: “Je ware zelf omarmen en trouw blijven aan jezelf is een waardevolle les”

Quinten Taelman werd vorig weekend in Grobbendonk verkozen tot de nieuwe (en eerste) Mister Belgian Style onder leiding van Rauno.

“Het voelt als een droom die werkelijkheid is geworden en woorden schieten tekort om mijn dankbaarheid uit te drukken”, opent Quinten. “Ik ben deze verkiezing aangegaan om te laten zien dat je kan groeien en bloeien, ongeacht de uitdagingen uit het verleden. Het is mogelijk om kracht te putten uit wat je hebt meegemaakt en samen sterker te staan. Je ware zelf omarmen en trouw blijven aan jezelf is een waardevolle les. Nu heb ik de kans om mijn verhaal te vertegenwoordigen als de nieuwe Mister.”

Steun

“Het moment dat mijn naam werd genoemd als de nieuwe Mister was onbeschrijflijk en heeft me even sprakeloos gemaakt. Terugkijkend op die ludieke reactie levert het nu een glimlach op. Ondertussen wil ik iedereen bedanken die me de afgelopen drie maanden heeft gesteund. Een speciale dank aan de 1.086 online stemmers die hun kostbare tijd hebben genomen om op mij te stemmen. Dankzij hen heb ik met trots de People’s Choice Award mogen ontvangen.”

“Ik ben trots op mezelf, op al mijn supporters en vooral op mijn ereheren Wouter Decoster en Hugues Beaujean. Samen gaan we er een geweldig jaar van maken. Met hen aan mijn zijde ben ik ervan overtuigd dat we de volgende finalisten de juiste ondersteuning kunnen bieden. Drie verschillende karakters met hetzelfde doel voor ogen.”