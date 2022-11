Quentin en Els van Sportkaffee Leiestadion zetten WK-dorp op poten: “Onze klanten zijn laaiend enthousiast”

Tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels op het wereldkampioenschap in Qatar organiseren Quentin Delroeux en Els Feijtraij van Sportkaffee Leiestadion in Desselgem een heus volksfeest. “Dat we in samenwerking met Jupiler een heus WK-dorp kunnen neerzetten is fantastisch”, klinkt het.

Kosten nog moeite worden gespaard om tijdens de wedstrijddagen van de Rode Duivels een ‘officieel Jupiler WK dorp’ in Desselgem op poten te zetten. “We zijn niet aan ons proefstuk toe om tijdens grote tornooien iets extra te organiseren”, vertelt Quentin, zaakvoerder van Sportkaffee Leiestadion, trots.

“De eerste kleinschalige editie was tijdens het EK in 2016 in Frankrijk. De tweede uitgave kwam er twee jaar later voor het WK in Brazilië. Ook toen werd het WK voetbal, net als nu, op een groot scherm buiten gevolgd. Dit zou iets eenmaligs worden, maar door het grote succes breien we daar nu een vervolg aan. Het EK twee jaar geleden moest vanwege de coronamaatregelen met extra bediening gebeuren, omdat iedereen moest blijven zitten.”

60 vierkante meter groot scherm

“Dit evenement enkel in het Sportkaffee laten doorgaan, zou veel mensen ontgoochelen. Dat we in samenwerking met Jupiler een heus WK-dorp kunnen neerzetten is fantastisch. Er zal op een 60 vierkante meter groot scherm kunnen gekeken worden.”

Op 27 november komt dj Sven Ornelis draaien op de afterparty. We zijn bijzonder trots dat hij erbij zal zijn

“Bij slecht weer is er een grote tent voorzien. Het scherm is in de hoogte verstelbaar om ook dan probleemloos te blijven volgen. Oorspronkelijk kwam het idee er om kerstchalets neer te planten, maar gezien de huidige energiecrisis zou het kostenplaatje te hoog zijn. We willen een soort cyclocrossformule hanteren. Het ideale concept met snacks en drank.”

Els en Quentin in het Sportkaffee. © ELD

Het hoogtepunt komt er op zondag 27 november. “We openen dan onze deuren al om 10 uur”, gaat Quentin verder. “Om 11 uur is onze huisdj De Man Van Atlantis al van de partij tot aan de wedstrijd. Ook na afloop blijft hij bij ons.”

“Om 16.30 uur is het dan de beurt aan niemand minder dan dj Sven Ornelis, die komt draaien op de afterparty. We zijn bijzonder trots dat Sven van de partij zal zijn. Het wordt vast en zeker een spetterend feestje!”

Springkasteel voor de kids

“We willen hier iets moois van maken voor onze klanten, en dit volledig gratis. Dit is een mooie manier om hen te kunnen bedanken. We willen tonen dat Desselgem nog leeft. Ook aan de kids is gedacht met voorziene plaatsen en een springkasteel. Voor ons is dit een zware investering, maar we doen dit met veel plezier. We rekenen op een 500-tal aanwezigen. Onze klanten reageerden alvast massaal heel enthousiast.”

Ook wk-dorp in Waregem Expo

Chris Baert en Delphine De Jaegher. © ELD

Ook in Waregem Expo wordt er traditioneel ‘WK@Waregem Expo’ georganiseerd. “Het is moeilijk in te schatten, maar we hopen op een 4000-tal aanwezigen”, vertelt Delphine De Jaeger, samen met Chris Baert organisator van dit evenement. “Alles zal binnen in de Expohal doorgaan. Het is de bedoeling dat de mensen toekomen in een voetbaltempel met een unieke ambiance. Er is extra aandacht voor de kinderen en mindervaliden. Bij iedere match is een dj voorzien. Dit moet niet alleen een voetbalwedstrijd zijn, maar een totaalspektakel met een afterparty. We zijn een referentie geworden in de regio die dit evenement gratis wil laten doorgaan”, klinkt het.