Queens of Hop lanceert eigen Drama Queen-bier

Het bier kruipt bij Katie Van de Weghe, zaakvoerster van Queens of Hop, waar het niet gaan kan. Ook in tijden van vervroegde sluitingsuren en andere coronamaatregelen b(r)ouwt Katie verder aan de weg naar het perfecte gerstenat. Nieuwste telg in haar ‘koninklijke’ bierkelder: de Drama Queen. Met dank aan brouwerij Stokhove.

Queens of Hop is het project van bierliefhebster Katie Van de Weghe. Vijf jaar geleden startte ze haar bedrijfje in bijberoep, met de bedoeling het Belgische bier te promoten via proeverijen en de verkoop van bierpakketten. “Veel mensen blijven te veel steken bij hun favoriete merk en zien nog te weinig in wat voor een rijk arsenaal aan kleuren, geuren en smaken ons bierlandschap telt.”

Intussen draait alles in Katies carrière rond bier. Ze werkt voor brouwerij Bourgogne des Flandres in Brugge, leidt als docent zythologie bij Syntra toekomstige biersommeliers op, toert in binnen- en buitenland rond met bierproeverijen, en organiseert bier(proef)tours in Brugge onder de noemer ‘Beery Bruges’.

“Het zakencijfer ging tijdens de coronaperiode door het wegvallen van horeca en toerisme de dieperik in. Ik organiseerde wat online proeverijen en een online bierquiz, maar daar bleef het zowat bij. In 2021 stelde ik mezelf daarom drie doelen: in 2021 leerde ik brouwen op een professionele installatie, in 2022 wilde ik jureren in een internationale bierwedstrijd en een eigen bier lanceren.”

Een vette knipoog

Voor haar bier, een eigen recept dat ze eerst zelf in kleine hoeveelheid thuis brouwde, vond Katie een ideale partner in de Oostkampse brouwerij Stokhove, die al enkele bekroonde bieren in haar gamma heeft. “Toen brouwers Jan Dewaele en Levi Hogenhall de eerste versie van het bier proefden, waren ze er meteen weg van. Ze stelden voor het samen in grotere oplage te brouwen.” Intussen begon de zoektocht naar een naam. “Het moest leuk klinken en een link hebben met ‘Queens’. Jan en Levi stelden – met een vette knipoog – Drama Queen voor. Ik zag er wel de humor van in.”

Het etiket is van de hand van Studio 399 uit Oostkamp. Drama Queen is een evenwichtig bruin bier van hoge gisting, in porter-stijl. Het is te koop via www.queensofhop.be/online-store en Brouwerij Stokhove, Akkerstraat 1, Waardamme. (MM)