PZ Onzelievevrouw opent troostplek op campus in Sint-Michiels

PZ Onzelievevrouw opende dinsdag op de campus in Sint-Michiels een door groen omgeven troostplek voor patiënten, hulpverleners, familieleden of passanten die op zoek zijn naar zin en troost.

“Binnen de context van een psychiatrisch ziekenhuis zijn verlies, afscheid, verdriet en de zoektocht naar zin, troost en verbinding een scherpe realiteit voor veel mensen”, weet Evelien Debaes, verantwoordelijke van de dienst zinzorg en pastoraal. “Dat is niet alleen onze ervaring, ook collega’s signaleerden de behoefte om een levensbeschouwelijk neutrale plek te creëren waar mensen terechtkunnen met deze ervaringen. Alleen of samen. In stilte of voor een klein ritueel.”

De troostplek is er gekomen dankzij een gift van de stichtende zustercongregatie – de zusters van de Bermhertigheid Jesu – maar ook dankzij de samenwerking tussen therapeuten, de dienst zinzorg en pastoraal én enkele patiënten. De technische dienst van het ziekenhuis zorgde voor de concrete uitvoering. De plek biedt geborgenheid en bescherming en is tegelijk toegankelijk. Mensen kunnen er tot rust komen in het groen.

Er is ook aan symboliek gedacht. “Gewoon even hier zijn, herademen en de weg opnieuw vinden, dat is genoeg”, zegt de tekst van Mieke op een plaat van cortenstaal, aan de ingang van de troostplek. Voorts is er een schommel, door Sigrid vervaardigd in diverse natuurproducten zoals wilgentenen, en verbonden met koorden en verbanden. “Geen schommel om op te zitten, maar eerder in een figuurlijke betekenis: wiegen met emoties en gedachten. Je kan er die gedachten ook neerschrijven en achterlaten”, zegt Sigrid, die heel trots is meegewerkt te hebben aan dit project. (CGRA)