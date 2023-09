PZ Heilig Hart pakt uit met zoektocht in escape room

Tijdens de Open Geestdagen op zaterdag 7 en zondag 8 oktober krijgt iedereen de kans om achter de deuren van psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart te kijken en op die manier het taboe rond geestelijke gezondheid te doorbreken. Speciaal voor dat weekend wordt ook een escape room gebouwd.

“Bezoekers kunnen op voorhand inschrijven voor een drietal workshops waarvan ‘de zoektocht naar hoop’ in een escape room er één is. Daarnaast kan je een psychose ervaren in virtual reality en krijg je ook heel wat tips over hoe je tot een betere nachtrust kunt komen. Deelnemers aan de escape room gaan op zoek naar het meisje Hope. Tijdens die zoektocht ervaar je aan den lijve dat kennis, samenwerking, volharding en hulp vragen belangrijke elementen zijn om tot oplossingen te komen en hoopvol in het leven te staan”, vertelt Marian Vanacker van de dienst zinzorg en pastoraal. Vorig jaar toverde de dienst zinzorg en pastoraal een vintage logeerkamer om tot een uitdagende escape room.”

Samenwerking

“Eerder gingen al 200 medewerkers en cliënten de uitdaging aan. Door de vele positieve reacties stellen we deze eenmalig open voor het grote publiek. Het verhaal draait rond het meisje Hope dat enkel via de juiste pincode op een gsm de kamer kan verlaten. Deelnemers moeten dus tijdig de telefooncode kraken om Hope uit de nood te helpen. Via heel wat tips kan men binnen een maximum duurtijd van 20 minuten de correcte pincode vinden.” Deelnemers vormen een ploeg van maximaal vier personen om de zoektocht aan te vatten. Meedoen is gratis, een plaats reserveren is wel verplicht. De aanbevolen minimumleeftijd is 12 jaar. De deur van de kamer gaat nooit op slot en er is altijd een medewerker in de buurt om tips te geven indien nodig. De escape room is enkel toegankelijk via een trap. Deelnemers dienen zich tien minuten voor de start van het gekozen tijdslot aan te melden.

Reserveer: www.pzheilighart.be/opengeestdagen.