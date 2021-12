PVDA wil dat woondecreet vernietigd wordt en trekt met petitie naar sociale woonmaatschappij

Een delegatie van PVDA Oostende ging vanmorgen 70 door sociale huurders ondertekende brieven afgeven aan de raad van bestuur en het directiecomité van de sociale woonmaatschappij De Gelukkige Haard. De partij wil verzet aantekenen tegen het nieuwe Vlaamse woondecreet. “We betreuren de actie van PVDA”, klinkt het bij de sociale huisvestingsmaatschappij.

De Vlaamse regeringspartijen N-VA, Open VLD en CD&V stemden onlangs een nieuw woondecreet dat volgens PVDA verregaande gevolgen heeft voor de sociale huurders. Volgens dat nieuwe woondecreet zullen alle sociale huisvestigingsmaatschappijen, waaronder De Gelukkige Haard, en andere sociale verhuurkantoren worden samen gevoegd tot een grote woonmaatschappij, verantwoordelijk voor zeven gemeenten: Oostende, Bredene, Middelkerke, De Haan, Gistel, Oudenburg en Ichtegem. PVDA meent dat dit de afstand tussen de huurders en de woonmaatschappijen alleen maar zal vergroten. Daarom wil de partij het decreet nietig laten verklaren.

“Zal je als inwoner nog de kans hebben in je gemeente te kunnen blijven?”, vraagt woordvoerder van PVDA Oostende, Sonia Ten Hartog, zich af. “En wat met de al geplande nieuwbouw- en renovatieprojecten na deze fusie, zal daar nog budget voor zijn? Er moet immers een 400-tal woningen worden overgekocht van sociale huisvestingsmaatschappijen die wegtrekken uit de regio. Tot slot maken we ons zorgen over de gevolgen voor het personeel van de huidige sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren. Worden zij overgenomen in de nieuwe woonmaatschappij of is dit een verdoken sanering?”

Onnodige ongerustheid

“Bij navraag blijken heel wat bewoners nog niet op de hoogte te zijn van wat er hen boven het hoofd hangt. Daarom zijn we de wijken ingetrokken om mensen op de hoogte te stellen. Door ondertekening van een huurdersbrief waarin gevraagd wordt om financieel tussen te komen voor de juridische kosten voor het instellen van een beroep tot schorsing en de vernietiging van het decreet bij het Grondwettelijk Hof”, aldus Ten Hartog.

Directeur van De Gelukkige Haard, Sara Casteur reageert: “Het is hartverwarmend dat er zoveel huurders zijn die tevreden zijn van de werking van De Gelukkige Haard”, zegt Casteur. “Die mensen willen hun rechten en aandeel gewaarborgd zien. Er waren al 124 huurders die dat bij ons gevraagd hadden en in naam van hen werd er al een verzoekschrift neergelegd bij het Grondwettelijk Hof op 18 november. Die zaak wordt in december nog bepleit. We betreuren echter wel de actie van PVDA omdat die mensen onnodig bezorgd heeft gemaakt. Er zal niemand uit een huis of appartement gezet worden, de woonzekerheid voor alle huurders blijft. Het gaat zelfs helemaal niet over het stopzetten van de huurcontracten. In die zin betreuren wij de actie omdat PVDA van dit dossier gebruik maakt om mensen bezorgd te maken, terwijl dat helemaal niet nodig is.”