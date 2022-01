PVDA Kortrijk verkoopt soep en drankjes voor goed doel

PVDA Kortrijk tekende present op de kerstmarkt in het Begijnhofpark in Kortrijk. Zij verkochten er pompoensoep, warme chocolademelk en glühwein ten voordele van De Kier vzw, een vereniging die kansarmen en mensen in nood een ruggensteun geeft.

De medewerkers van PVDA maakten 80 liter pompoensoep, 20 liter chocolademelk zonder rum en 20 liter met rum. Daarbovenop werd nog 30 liter glühwein gemaakt. De opbrengst gaat naar De Kier vzw.

“Bij vzw De Kier bekijken ze de vragen van mensen in nood en armoede en begeleiden hen naar bepaalde instanties. Wij vonden dat een mooi initiatief”, aldus woordvoerder Natalie Eggermont van PVDA. “We zijn blij met deze geste. Nog steeds zien we een reële nood aan een soort schakel, een tussenstap of overbrugging van de mens in armoede naar de officiële hulpverlening. We bekijken welke kansarme kinderen en families hulp kunnen gebruiken: denk bijvoorbeeld aan extra cultuur- en vrijetijdskansen of medische hulp. We zetten hen op weg naar bijvoorbeeld OCMW en CAW en ondersteunen hen ook financieel”, zegt Paul De Marez van De Kier.

Petitie

“Tezelfdertijd voeren we ook campagne om de btw op energie te laten verlagen tot 6 procent. Dat scheelt algauw zo’n 340 euro. Veel mensen – zelfs tweeverdieners – kunnen die dure energiefacturen niet meer betalen. Zo geraken ze ook in armoede. Energie is geen luxe, wel een basisbehoefte. Vóór de coronacrisis was 1 op 5 daardoor getroffen, nu is dat al veel meer. De regeringspartijen hebben dat vóór de verkiezingen beloofd. Het is perfect haalbaar als we het halen uit de woekerwinsten van Electrabel”, aldus Natalie. In Vlaanderen werden tot nu toe al meer dan 300.000 handtekeningen verzameld.