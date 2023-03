PVDA klaagt leefomstandigheden Nieuwe Stad en Mimosawijk aan

Woningmaatschappij De Gelukkige Haard ligt onder vuur van PVDA Oostende en bewoners uit de Nieuwe Stad en de wijk Mimosa. Ze klagen over de onveilige leefomstandigheden.

Deze week kwam PVDA Oostende met buurtbewoners bijeen in café Centrum omdat ook in er ook in de lage flats in de wijk rond de Lotuslaan/Korenbloemlaan problemen zijn. Henk Hanssens (PVDA) toonde met foto’s wat er scheelde: “Er zijn gladde trappen, kapotte deurbellen, keukenkasten met schimmel, defecte liften, insijpelend water en tal van andere problemen. Vaak is water de oorzaak en daardoor trekken kasten scheef. De toestanden die we zagen, kunnen de vergelijking met het Kamp van Breendonk doorstaan. Het is mensonwaardig.”

Schimmel in kasten

PVDA is ook boos om andere redenen. Sonia Ten Hartog: “Mensen betalen correct 600 euro huur per maand en komen dan terecht in ongezonde situaties waar er schimmel in de kasten staat en ventilatie al lang niet meer helpt. Wat hen en ons boos maakt is dat al die problemen al lang geleden werden gesignaleerd maar er niets verandert.”

Voor de buurtvergadering was de sociale woningmaatschappij ook uitgenodigd. Vier medewerkers, onder wie mensen van de sociale en technische dienst, gaven een overzicht van de geplande werken. “In mei en juli wordt er gewerkt aan de liften, in het voorjaar aan het houten schrijnwerk, verlichting en keuring van de elektrische installaties.”

Maar ze moesten ook schrijnende getuigenissen aanhoren. “Er is weinig follow up. Ze komen eens kijken en daar houdt het op”, zegt een buurtbewoner. Een andere vrouw getuigt: “Mijn moeder kreeg het advies haar kasten te wassen met bleekwater tegen de schimmel. Ik doe dat nu elke twee maand, maar het helpt niet.” Jeanine: “Ik betaal me blauw aan het opladen van de elektrische verwarming. Door een verkeerde afstelling zit ik midden in de nacht met een piekverbruik die me 350 euro per maand kost.” Er waren ook andere getuigenissen over defecte liften en de toegankelijkheid. Het werd stil toen Erna getuigde: “Als het regent, druppelt het water via het plafond in mijn bed. Dat betekent dat ik nu al een jaar onder een stuk plastic moet slapen.”

De medewerkers van de woningmaatschappij noteerden de klachten; toonden begrip en probeerden ook te verklaren. Eind deze maand is er een concrete afspraak tussen PVDA en De Gelukkige Haard. Sonia Ten Hartog: “Ik ben blij dat De Gelukkige Haard aanwezig was. Midden mei zitten we opnieuw samen met de buurt om te kijken hoe ver we staan. We laten deze zaak niet meer rusten.”

Directeur Sara Casteur (Gelukkige Haard): “We weten dat de gebouwen, die dateren van de jaren 80, kampen met opstijgend vocht. Er zijn de voorbije drie jaar 880 opdrachten voor onderhoud en herstelling uitgevoerd in het complex van de 124 appartementen van het Winkelpad. Momenteel zijn er nog 64 opdrachten uit te voeren.”

Voor 600.000 euro werken

Toch kunnen niet zomaar werken uitgevoerd worden: “Het complex staat op de lijst van waardevol erfgoed. We zijn ons bewust van de problemen en voeren wel degelijk herstellingen uit. De voorbije vijf jaar werden voor meer dan 600.000 euro werken uitgevoerd. We doen dus wel degelijk iets. Er loopt een studie voor de Mimosawijk, maar daar zijn de 124 woningen rond het Winkelpad uit gehaald omdat we vrezen dat de constructies te complex zijn en dat de rest van de renovatie zou vertragen.”

Sara Casteur betreurt de manier waarop PVDA werkte: “Iedereen die me opbelt, krijgt gehoor. Ik ga ook wekelijks verschillende keren ter plaatse bij huurders. Er is ook een 24/7-wachtdienst en een open onthaal op ons kantoor.”