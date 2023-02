Puzzel van maar liefst 54.000 stukjes is kers op de taart voor Jacky Rosseel

Veel Vlamingen, zowel jong als oud, ontdekken de laatste jaren opnieuw de legpuzzels. Een van die puzzelfreaks is Jacky Rosseel (70), wonende in de Zuidstraat 56 in Koekelare. Jacky is stapelzot van puzzelen en heeft nu de grootste puzzel ter wereld die op heden in de handel te koop is afgewerkt. De puzzel van Grafika telt 54.000 stukjes en meet 8,6 bij 2 meter en is nog een paar weken te bewonderen in zijn woonkamer. Dan gaat hij opnieuw de koffer in en is hij te koop, want Jacky en zijn sympathieke echtgenote Marie-Rose Ramboer verhuizen naar een appartementje en daar is spijtig genoeg geen plaats voor puzzels van 54.000 stukjes of meer.

De provincie West-Vlaanderen telt een pak puzzelaars, maar Jacky Rosseel trekt op dat vlak toch de staak uit, want deze fanatieke puzzelfreak maakte nu de grootste puzzel ter wereld die op heden voor particulieren te koop is. De puzzel – ‘Travel Around Art’ – telt 54.000 stukjes en neemt je mee op reis doorheen de wereld van de kunst, want de legpuzzel toont de 57 meest gekende schilderijen. Het pronkstuk ligt bij hem thuis op de vloer in de woonkamer. Acht maanden engelengeduld heeft hij ervoor aan de dag gelegd om het huzarenstukje te klaren om dan tot de vaststelling te komen dat er één puzzelstukje ontbreekt. “Om je de haren uit je hoofd te trekken zo frustrerend is dat”, sakkert Jacky.

Tel kwijt

Jacky kreeg de microbe te pakken dankzij een partijtje tennis met Jean-Marie Devreker, ook een puzzelliefhebber in hart en nieren. Hij leende een puzzel uit aan Jacky om eens te proberen en jawel, Jacky was door de puzzelmicrobe meteen besmet en raakt van die besmetting niet meer af. Hoeveel puzzels Jacky al gemaakt heeft, weet hij zelf niet meer. “Ik ben de tel kwijtgeraakt, maar denk dat het er ongeveer een 35-tal moeten zijn”, steekt Jacky van wal die begon met een puzzel van 1000 stukjes en ondertussen er ook al legde van 4000 en 5000 stukjes om te eindigen met mijn twee voorgaande blikvangers van 40.000 en 42.000 stukjes. “Maar mijn honger raakte nog niet gestild want ik wou de grootste puzzel ter wereld maken, maar die is voorlopig niet te koop. Hij bevat 1.209.466 stukjes en is de Albert Heijn ‘Eredivisie’ puzzel (voetbal) en meet 25 meter x 33 meter.”

Puzzelen geeft Alzheimer geen kans

“Van puzzelen word ik rustig en er wordt beweerd dat het je geheugen versterkt en alzheimer buiten de deur houdt”, vervolgt Jacky lachend. “Puzzelen is zeker geen goedkope hobby maar is voor mij steeds een nieuwe uitdaging en een mooi tijdverdrijf, want met een legpuzzel van 54.000 stukjes ben je acht maanden zoet als je gemiddeld een zestal uren per dag puzzelt. Deze Mijn laatste puzzel van 54.000 stukjes bestelde ik online, kost 399 euro en enkele dagen later leverde men bij me thuis een grijze trolley met daarin 27 zakken en de handleiding. De diverse nummers op de zakken waren telkens gelinkt aan een tekening van de puzzel en trok er meteen mee naar mijn apart hobbyhuisje, want mijn handen jeukten om eraan te beginnen.”

En wat nu?

En wat is je volgende uitdaging wilden wij nog weten? “Ja, puzzels van die grootte zullen in mijn nieuwe woonst vermoedelijk niet meer kunnen, maar misschien zijn er andere mogelijkheden, we zien we”, besluit Jacky Rosseel. “In elk geval komt de nieuwe uitdaging er zo aan, want mijn goesting is nog altijd even groot. Ik kijk nu al uit naar de legpuzzel van 33.600 stukjes met dieren, maar die moet nog even wachten tot we op het appartementje wonen.”

Wie Jacky’s nieuwste huzarenstukje eens wil gaan bewonderen kan bij hem nog een tweetal weken terecht in de Zuidstraat 56, waar je ook terecht kunt als je zin hebt om de puzzel tweedehands aan te kopen. (EV)