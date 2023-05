Putten vol Pit is aan een vijfde editie toe: “Een dag vol spektakel”

Voor de vijfde maal halen de Dienst Vrije Tijd en Dienst Milieu Kortemark, in samenwerking met provincie West-Vlaanderen en tal van lokale verenigingen, alles uit de kast om op zondag 7 mei van Putten vol Pit een dag vol beleving te maken.

Putten vol Pit kende in 2017 een start als feestelijke opening van domein De Krekemeersen, gelegen op een boogscheut van het station van Kortemark. De ontwikkeling van de site tot natuurdomein werd dan gerealiseerd. Die eerste editie werd samen met de provincie, Regionaal Landschap IJzer & Polder en de VMM vormgegeven.

“Toen al werd er gekozen om de organisatie met alle vrijetijdsdiensten aan te pakken, wat zich tot op de dag van vandaag resulteert in een zeer divers programma met sportactiviteiten, vertelmomenten, theater, … en tal van andere activiteiten gericht op kinderen en jongeren”, legt Simon Aneca van de dienst cultuur uit. “Doorheen de jaren werd het programma hier en daar uitgebreid, kwamen er partners en verenigingen bij en steeg het bezoekersaantal vorig jaar tot een duizelingwekkende 2.500 bezoekers.”

Prachtige omgeving

“Dat doen we door een combinatie van sport, spel, natuur, cultuur en algemene gezelligheid. Pit betekent energie, en die zal je er die dag zeker kwijt kunnen. Iedereen is welkom en breng je hele buurt mee, al was het maar om te genieten van het spektakel en de prachtige omgeving. Er zijn bovendien ook verschillende eetstanden, een jeugdige bar en De Stoasje verwarmt je met koffie, thee of een wafeltje.”

Zondag 7 mei richt Putten vol Pit zich naar het grote publiek met vanaf 11 uur Bushcraft, een indianenboot op het water, straattheater, verven met natuurlijke materialen of een lemen hut maken, brandweer zijn voor één dag, verhalenvertellers, poelscheppen, dj Nostalziggy, maar ook diverse infostandjes van de Kortemarkse natuurverenigingen. Kortom: geniet volop van de prachtige omgeving!

Putten vol Pit vind je via de parking aan het station of de Proostdijeparking.

Via de Lichterveldestraat is er enkel fietsparking. (LTK)