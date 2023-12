Putje Wintertocht verhuist eenmalig naar Maria-Aalter door rioleringswerken in Doomkerke

Naar jaarlijkse traditie organiseert wandelclub ‘De Molenstappers’ de zondag vóór Kerstmis zijn Putje Wintertocht. De tocht vindt deze keer niet plaats in Doomkerke, maar in Maria-Aalter. “Door de grootschalige rioleringswerken in Doomkerke verhuizen we eenmalig naar Maria Aalter”, aldus mede-voorzitter en schepen Frans Debouck. ”We verwachten bij normaal winters weer toch zo’n 1.500 wandelaars.”

Wandelclub De Molenstappers werd opgericht in 1995 door huidig schepen en mede-voorzitter Frans Debouck (RKD), die nu bijgestaan wordt door collega Ann Sucaet. In normale omstandigheden start Putje Wintertocht altijd vanuit kamphuis ’t Haantje in Doomkerke, maar zondag 24 december vanaf 8 uur vindt het evenement eenmalig plaats vanuit het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum in Maria-Aalter. De grootschalige wegenwerken in het centrum van Doomkerke maken een vlotte organisatie van zo’n grootschalig evenement namelijk onmogelijk.

Pannenkoeken en glühwein

Wat de afstanden betreft kunnen deelnemers kiezen uit 4, 6, 9, 12, 15, 20 en 25 km. Er werd een mooi parcours in een bosrijk gebied uitgetekend met verzorgde en goed uitgeruste rustposten, ook op de korte afstanden. Vermits we toch in ‘putje winter’ zitten, kunnen de deelnemers proeven van warme pannenkoeken en glühwein met Stroh. (GGM)