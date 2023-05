Pure nostalgie: aan vooravond van 146ste Koolzakommegang in Wervik luidt oude kerkklok weer

Vrijdagavond luidde ze voor het eerst sinds lange tijd weer in Wervik. De oude kerkklok die aan de kapel van de afgebroken school hing. Aan de vooravond van de Koolzakommegang – editie 146 intussen – werd het kleinood ingehuldigd.

Editie 140, 2017. Het schooltje was toen nog het kloppend hart van Ter Hand en dus ook van de traditionele Koolzakommegang. Nu, zes jaar later, is de school en de bijhorende kapel nog iets van op oude foto’s. Gemeenschapscentrum ’t Schooltje staat er ter vervanging van de tot polyvalente zaal omgevormde onderwijsinstelling.

Klok gered van schroothoop

Sinds vrijdag herinnert echter de oude kerkklok nog aan de geschiedenis. “Ik woon hier sinds 1968 en heb die klok altijd geweten”, vertelt Luc Naeyaert, voorzitter van de Koolzakommegang, “Toen de school werd afgebroken kwam het besef dat ook die klok zou verdwijnen. Ik heb ze dan zelf van het dak gehaald en gered van de schroothoop.”

Nostalgie

Jarenlang werd ze bewaard, maar nu prijkt ze weer dichtbij de plaats waar ze altijd hing. “Bedoeling is dat ze weer elke dag zal luiden”, aldus Luc. “Elke klok heeft een eigen geluid, dus ik ben blij dat we de originele klok konden terughangen. Voor de bewoners van Ter Hand is dat een stukje nostalgie.”

146ste ommegang

De inhuldiging van het kleinood vond logischerwijs plaats aan de vooravond van de Koolzakommegang. De wijkkermis is intussen aanbeland aan editie 146. “Na een miniversie vorig jaar, gaan we weer definitief van start. Nog altijd draait het goed, en dat voor zo’n klein gehuchtje.”

Veel activiteiten

Op woensdag 10 mei wordt afgetrapt met een wandeltocht. Vrijdag 12 mei is er de officiële opening met de belleman, het paalklimmen en een kaart- en dartsavond. Zaterdagavond is er de feestavond. Zondag is er animatie in en rond ’t Schooltje. Op maandag wordt afgesloten met een koffieklets.