PURE J opent pop-up in Kortrijk: “Hoop met fysieke winkel meer mensen te bereiken”

Van 3 december tot en met 28 januari neemt na ‘Woord Omhoog’ een nieuwe handelszaak haar intrek in de pop-upwinkel in de Sionstraat 8 naast de K in Kortrijk. Jan Janssen opent er de komende twee maanden PURE J. Je vindt er decoratie voor binnen en buiten zoals kussens, theelichthouders, lampjes en geurstokken.

“Mensen die mij een beetje kennen, weten dat ik mijn creativiteit kwijt moet. Ik ben gepassioneerd door decoratie en interieurinrichting. Ik heb al sinds 2020 een online webshop, maar hoop met de fysieke winkel in hartje Kortrijk meer mensen bereiken. Intussen is mijn aanbod ook enorm gegroeid en zal je in de winkel ook zaken vinden die niet online staan”, vertelt Jan. Met de eindejaarsperiode zet Jan ook in op artikelen voor de feestdagen waaronder geschenken, kerstdecoratie en bloemstukken.

Als creatieve geest kunnen particulieren en professionelen bij Jan ook terecht voor een make-over of opfrissing van hun interieur. “Ik ben een bezige bij, ook bij mij thuis verandert het interieur om de zoveel tijd. Intussen heb ik al verschillende handelszaken en zelfs hotels heringericht en sta ik mensen bij met interieur- en stijladvies.”

PURE J is open van dinsdag tot en met vrijdag van 14 tot 18 uur en zaterdag van 10 tot 18 uur. De winkel is ook uitzonderlijk open op zondag 4, 11 en 18 december van 11 tot 18 uur. Neem een kijkje op www.pure-j.be voor meer informatie.