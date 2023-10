Punten sparen met UiTPAS loont ook in Wielsbeke

Wielsbeke is sinds september 2021 actief als UiTPAS-gemeente. Momenteel maken 653 Wielsbekenaren gebruik van deze voordeelpas. Maar het kan nog beter. De UiTPAS is een vrijetijdspas waarmee iedereen die in Vlaanderen geniet van vrije tijd zoals cultuur, sport en jeugdactiviteiten punten kan sparen en inruilen voor leuke voordelen. Mensen die het financieel moeilijk hebben om vrije tijd te betalen krijgen met de UiTPAS een korting van 80 procent. UiTPAS Zuidwest bereikte in de zomervakantie van 2023 een belangrijke mijlpaal. Sinds de opstart in 2015 werden er maar liefst 2 miljoen UiTPASpunten gespaard. Goed voor 20 procent van alle gespaarde punten in Vlaanderen. Dat moet en zal gevierd worden met de 65.000 pashouders die onze regio rijk is. “Oktober wordt daarom omgedoopt tot UiTPASmaand”, vertelt Lien Moerman. “In deze maand worden er 100 verschillende exclusieve omruilvoordelen voorzien, gaande van gidsbeurten op tentoonstellingen, tickets voor voorstellingen of een voetbalmatch tot fitnessabonnementen en leuke speelpakketten, het kan niet op. Ook wij in Wielsbeke bieden heel wat omruilvoordelen aan: Gratis ticket comedyshow ‘Piv Huvluv’: 25 punten, gratis drankje voor/na comedyshow ‘Piv Huvluv’: 4 punten, gratis ticket voorstelling ‘Mamamanie’: 25 punten, kinderkunstenfestival Supervlieg all-in pakket: 15 punten, gratis ticket ‘Rode Boom’: 25 punten, exclusief reuzespeelpakket: 10 punten, gratis afhuring interactieve sportspeelmuur Lü: 50 punten, huur tennisterrein: 20 punten, gratis ‘zoete zonde’: 6 punten en gratis deelname restaurantnamiddag: 15 punten.”

“Momenteel tellen we al 653 dorpsgenoten die gebruik maken van de pas. Heb je er nog geen? Ga met je identiteitskaart langs in het sociaal huis en koop een UiTPAS tegen 3 euro. Mensen met een laag inkomen kopen de UiTPAS tegen 1 euro.” UiTPAS staat op naam en is levenslang geldig. Elk lid van jouw gezin kan er dus een hebben. Met de UiTPAS kan je punten sparen en ruilen bij alle UiTPASactiviteiten en UiTPASaanbieders in heel Vlaanderen. (ELD)