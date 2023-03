Puncheur schildert portret van Sven Vanthourenhout

Wie dinsdagmiddag langs de Sint-Jorisstraat passeerde, zag er ongetwijfeld de grote grijze tent. In die tent bracht Thomas Daem (39) een levensecht schilderij van Sven Vanthourenhout aan op de weg. Net als in Beernem brengt het street-artcollectief over het hele parcours van de Ronde van Vlaanderen portretbeelden van renners aan op de weg.

Bij wijze van eerbetoon aan de renners brengen de mannen van Puncheur sinds enkele jaren kunst aan op de weg. “In 2016 wilden we met een groep vrienden supporteren voor Tom Boonen. We vieren de koers, maar wilden iets anders doen dan wat heel veel anders supporters gebruiken om de sport te eren. We wilden eens geen letters in kalk op straat spuiten, maar kozen in de plaats voor realistische portretten”, vertelt Daem.

Starten, dat doen de kunstenaars met een foto. Op basis daarvan maken de mannen van Puncheur een sjabloon. “Meestal werken we een viertal uur aan zo’n kunstwerk. Dit voorjaar duurde het soms wat langer, omdat het vaak slecht weer was en we onder een tent moeten werken. Het weer zorgt er bovendien voor dat de verf minder snel droogt. In Oudenaarde moesten we deze week zelfs stoppen omdat het te fel regende”, gaat Daem verder. In Beernem koos de gemeente voor een werk van Sven Vanthourenhout, aangezien de Belgische bondscoach uit Beernem afkomstig is.

De groep werkt geregeld op vraag van gemeentes of provincies. Zo waren ze deze week aan de slag op de Wolvenberg en Paterberg. Op die laatste beklimming schilderden ze de drie renners die De Ronde voor het laatst drie keer gewonnen hebben. “Mathieu van der Poel kan de vierde renner worden”, lacht Thomas. Waar ze de koers zondag zelf zullen volgen? “Ik zou de wedstrijd het liefst van op de Paterberg volgen. Ik hoop nog een aantal viptickets te versieren, want het schijnt daar dik in orde te zijn”, besluit de street-art-artiest. (AVH)