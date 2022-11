Pui van historisch Stadhuis Veurne staat in de steigers voor grondige restauratie

De pui van het Historisch Stadhuis in Veurne zit verborgen achter stellingen en een opvallend spandoek, dat wél de aandacht trekt op wat er achter de schermen gebeurt. Het restauratiebedrijf Lapis Arte uit het Oost-Vlaamse Oosterzele is er volop bezig om de monumentale ingang in zijn originele staat te herstellen.

Het Historisch Stadhuis werd gebouwd in 1612. Op het einde van de Eerste Wereldoorlog, in 1918, werd de pui uit veiligheidsoverwegingen afgebroken, maar werd meteen na de oorlog teruggeplaatst. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de pui tijdens Operatie Dynamo in mei 1940 beschadigd en moest ze opnieuw worden afgebroken. In de zomer 1948 was de pui hersteld.

Bij de nieuwe restauratie komt heel wat kijken, en omdat er op een kleine schaal en een kleine oppervlakte heel wat uiteenlopende ambachten worden samengebracht voor de restauratie is het een unieke uitdaging.

Architect Ignace Dekoninck legt uit: “Het is een constructieve herstelling van dit gebouw, dat ooit, na WOI al een keer is gerestaureerd. We pakken hier onder meer de materialen aan. De blauwe hardsteen die verbonden is met ijzeren staven is gecorrodeerd op de knooppunten. Die worden gereinigd en indien nodig vervangen. Ook de zachte delen boven de balken hebben ‘afgezien’; de hechting in de steen wordt intern verwijderd, want ze brokkelt af. De buitenbepleistering wordt vervangen en de blauwe silicaatverf wordt opnieuw aangebracht. Het voegwerk van de arduinen constructies wordt aangepakt. De mooie ornamentering op de fries wordt hersteld en wordt afgewerkt met vergulding, zoals dat oorspronkelijk was. Eigenlijk is een pui het onderste gedeelte van een gevel waar de ornamenten aantonen hoe rijk iemand is. De balkenstructuur eronder was de ‘thermometer van rijkdom’. Hoe zwaarder en hoe dichter de balken bij elkaar zijn, hoe ‘rijker’!”

Jozefien De Clercq (bestuurslid restauratiebedrijf Lapis Arte): “Het Historisch Stadhuis was inderdaad dringend aan restauratie toe. Er waren al problemen stabiliteitstechnisch. Dat moeten we weer in orde brengen. Maar het is niet evident omdat alles moet gebeuren op een kleine oppervlakte en om alles weer in de originele staat te herstellen. Bij eerdere restauraties worden er soms foute materialen gebruikt of gebeuren er kleine montagefouten. Iets in ere herstellen betekent voor ons: niks toevoegen, maar ook niks afbreken. Het voordeel van ons kleine bedrijf (we werken met 10 mensen) is dat we alle taken op ons nemen. Lapis Arte werkt samen met een team restauratoren die over expertise beschikken op het gebied van steen, metaal, muurschilderingen. Dit is een mooi, maar complex en uitdagend project waar verschillende technieken samenkomen. Er is al heel wat voorbereidend werk aan voorafgegaan; we hebben ons goed gedocumenteerd, de schade opgemeten en nu is het wachten op het advies inzake stabiliteit. Intussen hebben we ook merken van voegmeesters ontdekt in de blauwe hardsteen. Die inventariseren we en later kunnen we opzoekingen doen om die mensen te identificeren.”

De werken zullen, los van onvoorziene tussenkomsten, zo’n 40 werkdagen in beslag nemen. De kostprijs van de restauratie bedraagt 73.380,75 euro, waarvan 40.20258 euro wordt gefinancierd door Onroerend Erfgoed. Anne Dequidt, schepen van Openbaar Domein: “Een belangrijk visitekaartje van onze stad wordt aangepakt, in zijn glorie hersteld en tilt het gebouw naar een hoger niveau. Ik ben er zeker van dat het eindresultaat adembenemend zal zijn!”

Als de restauratiewerken volgens plan verlopen zal het Historisch Stadhuis binnenkort weer schitteren in al zijn glorie.