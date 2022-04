Psychotherapeute Marleen Pauwels start eerste praatgroep in Oostende rond rouw en verlies

Psychotherapeute Marleen Pauwels startte met een praatgroep om mensen te leren omgaan met rouw en verlies. “Het bestaat al in andere steden, maar merkwaardig genoeg nog niet in Oostende”, zegt Marleen.

Marleen Pauwels uit de Schaafstraat schoolde zich om tot psychotherapeute. “Ik ben enerzijds actief in mijn eigen praktijk Proveo waar ik mensen begeleid. Maar al van tijdens de opleiding praktische psychologie was ik erg geïnteresseerd in het onderwerp verlies, dat maar een klein onderdeel was van de vorming. Ik volgde een specialisatie in rouw en verlies en ben intussen vier jaar actief.”

Verlies komt op het moment zelf hard aan, maar weerbots komt vaak maar nadien

Marleen begeleidt individueel, maar merkte dat er nood is bij mensen om er met lotgenoten over te praten. Dat kan het best in een praatgroep. Er zijn aan de Middenkust wel allerhande praatgroepen voor mensen of familieleden die geconfronteerd worden met ziekte of maatschappelijke fenomenen, maar geen enkele praatgroep rond rouw en verlies. Daarom startte ik er mee.”

Brede werking

“Alles start met een gratis kennismakingsgesprek waarbij mensen in alle rust hun verhaal kunnen doen. Daarna beslis ik in welke groep ze het best thuishoren, want er zijn heel veel soorten verlies”, aldus Marleen.

“Iedereen denkt bij rouw en verlies meteen aan een overlijden. Maar je kunt ook een partner verliezen door een scheiding, je job of zaak verliezen. Het gaat ook om het verlies van gezondheid of rouw om wat er nooit is geweest, zoals ongewenste kinderloosheid. Ook het verlies na een miskraam of abortus of het verbroken contact met iemand.”

“Je kan ook rouwen om verlies van iemand die nog leeft. Ook het verlies van een huisdier heeft een hele grote impact op mensen.”

In de praatgroepen kunnen ze hun verhaal kwijt bij lotgenoten. Er zijn verschillende praatgroepen met telkens maximaal 7 deelnemers die ook samen blijven tijdens maandelijkse of tweewekelijkse sessies. Elke praatgroep duurt twee uur en kost 10 euro per deelnemer.

Warme reacties

“Ik krijg een goede respons op de praatgroepen. Je merkt dat er nood aan is. Ook door de pandemie hebben mensen naasten of collega’s verloren”, zegt Marleen.

Ze wijst er op dat de nood aan praten over rouw en verlies er meestal maar komt maanden nadien. “Op het moment van het verlies zijn mensen druk bezig met andere zaken. De weerbots komt vaak nadien en op dat moment voelen ze het verlies extra hard. Dan stappen ze naar mij toe”, besluit Marleen Pauwels, die te bereiken is via proveo@telenet.be of 0497 46 30 77.

(EFO)