Psychosociaal revalidatiecentrum TOV verhuist binnenkort naar groene oase in Rumbeke

TOV vzw (Talenten Ontwikkelen tot Vaardigheden) is als kleinschalige organisatie actief sinds 2015 in de regio midden-West-Vlaanderen (de gemeenten rond Roeselare, Izegem en Tielt) vanuit de Kloosterstraat 3 in Rumbeke. Na acht jaar werken in het voormalig kloostergebouw in centrum Rumbeke verhuist de vzw naar een moderner en huiselijker pand.

Begin mei 2015 startte TOV vzw psychosociaal revalidatiecentrum haar werking voor volwassenen met een psychische hulpvraag in Kloosterstraat 3, het voormalig kloostergebouw in centrum Rumbeke.Ondertussen is TOV een gevestigde waarde in het aanbod geestelijke gezondheidszorg van het netwerk Kwadraat voor mensen uit de regio Roeselare-Izegem-Tielt.

“Het vinden van een moderner en huiselijker pand gelegen in een groene oase, is na acht jaar expertise als het ware de kers op de taart”, zegt de vzw. “Deze nieuwe locatie, Herdersstraat 79 in Rumbeke, is vlot bereikbaar met eigen fiets of wagen en ook met openbaar vervoer. Het ruime domein ademt rust en verwelkomt iedereen als een groene oase na een korte tocht van de bushalte of het station. Fietsers kunnen hun fiets veilig op het domein stallen, wagens kunnen in de straat parkeren.”

Werking

“Wie het psychisch moeilijk heeft om alle ballen in de lucht te houden of rollen als partner, ouder, student, werknemer, actieve burger of dergelijke op te blijven nemen en denkt dat TOV helpend kan zijn, is welkom”, zegt directeur Hilde Vens. “Een eenvoudig telefoontje op 051/242.262 of mailtje naar hilde.vens@tov-vzw.be volstaat om bij twijfel de knoop door te hakken of passend advies te krijgen.”

Aanmelden kan via het bezorgen van een beknopt in te vullen documentje op de homepagina van de website.

“Ook huisarts, psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker, of om ’t even welke persoon bij wie men steun vindt, kan aanmelden. TOV staat garant voor zeer concrete en persoonlijke ondersteuning zodat men een ander leven kan uitbouwen in de eigen thuiscontext en omgeving.”

‘t Perspectief

Wie liever gewoon zijn verhaal kwijt wil, of wat tips en advies wil krijgen van mensen die de werking van TOV van binnenuit kennen, kan elke woensdag van 13.30uur tot 16.uur (tenzij uitzonderlijk gesloten) gratis terecht bij twee professionele medewerkers in ’t Perspectief, Pastoor Slossestraat 1 in Rumbeke (in het PC Den Hazelt). Staat men ergens op een wachtlijst voor psychische hulp, maar is er tussenin nood aan eens gehoord worden of praktische tips? Ook dan kan men in ‘t Perspectief terecht. “TOV werkt samen met alle partners in regio Kwadraat om mensen er weer bovenop te helpen, huisartsen of hulpverleners kunnen steeds naar ’t Perspectief verwijzen.”