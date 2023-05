Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus stelt nieuw masterplan voor: “Een investering van 49 miljoen”

Het directieteam van Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus in Beernem nodigde recent de inwoners van de gemeente uit in O. C. De Kleine Beer om er hun masterplan voor te stellen. Daarmee wil het ziekenhuis de gebouwen aanpassen aan de hedendaagse zorg.

In totaal beschikt Sint-Amandus over maar liefst 80.000 vierkante meter bruikbare oppervlakte. In het toekomstplan wil de directie dat reduceren tot 36.000. “De huidige gebouwen zijn niet aangepast aan de huidige noden”, zegt facilitair directeur Luc Debruyckere. “Patiënten worden steeds vaker thuis verzorgd en de zorg die hier op de site overblijft, is intensiever. Onder meer op vraag van onze medewerkers passen we onze gebouwen daarvoor aan.” De eerste gebouwen op de site dateren van 1870 en 1930. Hoewel de voorbije decennia regelmatig werd geïnvesteerd in renovatie, zorgt de bouw van een aantal nieuwe gebouwen voor een efficiëntere investering met oog op veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid. “Vroeger bouwde men waar er plaats was”, gaat hoofdgeneesheer dokter Geert Bosma verder.

“We willen patiënten een thuisgevoel bezorgen”

“Nu willen we meer eenheid creëren. We doen dat met het principe van healing environment in ons achterhoofd. Er is grote nood aan infrastructuur die aangepast is aan de huidige normen wat betreft comfort voor de patiënt. Bovendien passen we die ook aan om tegemoet te komen aan de therapeutische visie van de afdeling en het ziekenhuis. We gebruiken de ruimte en rust op het domein in de therapie voor onze patiënten. Bovendien is er in de hedendaagse zorg meer respect voor privacy en willen we de patiënten een thuisgevoel kunnen bezorgen in de periode die ze hier doorbrengen.” Ook directeur zorg Els Vancoëllie beaamt dat het plan ervoor zorgt dat de ruimte efficiënt kan worden benut. “In de nieuwe gebouwen komen aangepaste ruimtes voor groepstherapie en brengen we diensten samen. Crisiszorg en verslavingszorg komen onder hetzelfde dak. Daarnaast komt er een nieuw facilitair gebouw en bouwen we ruimtes voor ergotherapie. Daarnaast zorgen we ook nog voor een polyvalent gebouw met burelen.” De hele investering komt ook de medewerkers en de gemeente ten goede. “Infrastructuur is heel belangrijk als het gaat om uitstraling. We investeren heel veel financiële middelen om het imago van een psychiatrisch centrum uit de vorige eeuw achter ons te laten. Bovendien is Beernem een zorggemeente. Een kwart van onze medewerkers komt uit de gemeente. Het is dan ook logisch dat we met hun wensen rekening houden”, zegt Debruyckere.

Erfgoedwaarde

Toch wil het directieteam de erfgoedwaarde van de site behouden. “We investeren in een aantal oude gebouwen om ze klaar te maken voor de toekomst. Ook duurzaamheid is in dit plan van groot belang. Daarvoor geven we een aantal oude gebouwen een upgrade en worden de nieuwe gebouwen uitgerust met hernieuwbare energie”, vertelt Debruyckere. Met het masterplan gaat een investering van 49 miljoen euro gepaard, 60 procent daarvan wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Het directieteam hoopt over drie jaar te kunnen beginnen aan de werken.