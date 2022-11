Psychiatrisch Centrum Menen renoveert grafstenen van Benedictinessen

Dat het Psychiatrisch Centrum O. L. Vrouw van Vrede Menen respectvol omgaat met zijn geschiedenis bewijst het met de renovatie van de grafzerken van de Benedictinessen. De zusters lagen drie eeuwen geleden aan de oorsprong van de psychiatrie in Menen en pas in 2014 overleed de laatste kloosterlinge.

Op de begraafplaats in de Dadizelestraat werden onlangs 25 grafzerkjes van overleden zusters vervangen door twee grote nieuwe grafstenen met hun namen erop. De oude grafzerkjes zullen bewaard worden in het psychiatrisch centrum. Op de oude stedelijke begraafplaats, waar tien Benedictinessen begraven liggen, werd een monumentale grafzerk van drie zusters en een aalmoezenier gerestaureerd. Tegen het einde van het jaar wordt ook een tweede grafsteen van zeven kloosterlingen onder handen genomen.

“Ik vind dat het onze plicht is om dit te doen”, zegt directeur Serge Deboever (58) van het PCM. “De Benedictinessen maken deel uit van onze geschiedenis. We willen die historiek behouden en in herinnering brengen. De zusters hebben zich altijd ingezet voor de kwetsbare personen. Die traditie is blijven verder leven binnen ons ziekenhuis. We zijn erg laagdrempelig en we hanteren amper exclusiecriteria. Jong en oud, geïnterneerden, personen onder een gedwongen statuut… : we geven iedereen kansen en daar zijn we fier op.”

Russische prinses

Het Psychiatrisch Centrum kan terugblikken op liefst 310 jaar psychiatrie in Menen. De Benedictinessen streken in 1690 in de stad neer. Aanvankelijk legden ze zich toe op onderwijs maar vanaf 1712 namen ze de zorg van geesteszieke of zwakzinnige vrouwen op zich.

“Pas in 1964 gingen de eerste leken aan het werk. In 1975 gaven de zusters het bestuur uit handen en werd de psychiatrische kliniek officieel een vzw. Zuster Lutgarde Swaenepoel stopte als laatste actieve zuster in 1983. Negen overgebleven Benedictinessen verhuisden in 1999 van het klooster naar WZC Huize Ter Walle. De laatste zuster overleed in 2014.”

“Het is onze plicht om dit te doen”

Het Psychiatrisch Centrum wil ten slotte ook de zwaar geschonden grafsteen van de Russische prinses Maria Obolensky vervangen door een nieuwe zerk. Ze overleed in 1949 in Menen.

“De laatste maanden van haar leven verbleef de prinses als patiënte in ons psychiatrisch ziekenhuis. Haar graf is een stukje erfgoed dat we niet verloren willen laten gaan. Deze week kregen we alvast te horen dat de concessieaanvraag voor haar graf goedgekeurd is”, besluit Serge Deboever.

(Carlos Berghman)