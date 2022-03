Psychiatrie Onze Lieve Vrouw in Brugge klaar voor opvang Oekraïners

Het psychiatrisch Onze Lieve Vrouw in Brugge staat klaar om vanaf maandag een dertigtal Oekraïense oorlogsvluchtelingen op te vangen. “We hebben momenteel toch een afdeling leegstaan”, zegt directeur Marc Vermeire.

Maandag wordt in het psychiatrisch ziekenhuis Onze Lieve Vrouw, in de Brugse deelgemeente Sint-Michiels, de aankomst van een groep Oekraïense oorlogsvluchtelingen verwacht. “Omdat we intern een en ander aan het reorganiseren zijn en ook bezig zijn met de herschikking van gebouwen hebben we momenteel een afdeling met dertig bedden leegstaan”, zegt algemeen directeur Marc Vermeire. “Toen het Brugse OCMW dus op zoek was naar opvangplaatsen, hebben wij laten weten dat er nog ruimte was. Met een beetje schuiven kunnen we die dertig bedden misschien nog wel optrekken naar vierendertig bedden ook, indien dat nodig zou zijn.”

Drie tot vier maanden

De psychiatrie stelt dus hun infrastructuur ter beschikking en zorgt voor maaltijden en het nodige beddengoed. “De eigenlijke begeleiding van de vluchtelingen is wel in handen van het OCMW. Zij geven alle nodige info aan die mensen en maken hen wegwijs in de stad en naar de faciliteiten. Zoals het op weg helpen van de kinderen naar scholen in de buurt” verduidelijkt directeur Vermeire. We begrijpen dat het ook in dit geval vooral gaat om moeders met kinderen die op de vlucht zijn voor de oorlog. Bedoeling is dat ze hier zo’n drie à vier maanden verblijven om dan, afhankelijk van de oorlogssituatie uiteraard, terug te gaan naar Oekraïne. Als het toch een stuk langer zou gaan duren, zullen we opnieuw rond de tafel moeten gaan zitten met het OCMW want wij hebben op den duur ook nog wel plannen met die nu leegstaande afdeling.”