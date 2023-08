Prudence ‘Planet’ Geerts tekent wat ze niet durft zeggen

Ook deze zomer toont Knokke-Heist tijdens zijn Cartoonfestival het beste van wat de cartoonwereld te bieden heeft. Deze editie staat in het thema ‘Echt?’, een actueel maatschappelijk thema waarin cartoonisten laten zien wat echtheid betekent voor vrouwen. En waarvoor ook de West-Vlaamse Prudence Geerts haar potlood scherpte.

Nog tot en met zondag 27 augustus kun je meer dan 500 cartoons uit de hele wereld bewonderen in cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist. Je maakt er kennis met de meest verschillende cartoonisten, onder wie Prudence Geerts (32) die al zes jaar lang haar mannetje Prudence Planet op de wereld los laat. Ze werkte al voor BBC, Microsoft, Women’s Health Magazine en het zakentijdschrift Forbes, via haar website kunnen fans zich abonneren op haar cartoons en biedt ze merchandise aan, die aansluit bij de leefwereld van Planet Prudence.

Droom aan diggelen

Prudence woont vandaag in Torhout maar groeide op in Gistel en viel al in de kleuterklas op als fervent doedelaar. Altijd had ze wel een potlood bij de hand, ze wilde net zo goed leren tekenen als haar oudere broer. Haar grote droom was niets minder dan kunstenaar worden. Daarom trok ze, net als broer, naar de kunstacademie in Brugge waar ze zich helemaal kon uitleven. Tot een leraar met foute bedoelingen de droom tijdens haar laatste schooljaar aan diggelen sloeg. “Ik had al geen bijster fraai zelfbeeld, was altijd al onzeker over wat ik tekende, over hoe ik eruitzag, over wie ik dacht te zijn ook. Toen ik dus niet wilde ingaan op de avances van die leraar en hij me vervolgens buisde, verloor ik de moed. Ik raakte geen schetsboek meer aan en sukkelde in een depressie.”

Pas 17 en zonder diploma op zak nam Prudence elke job aan, van verkoopster en poetsvrouw tot een callcenter. “Ik belde elke dag mensen op, maar op den duur voer je die steeds dezelfde gesprekken op automatische piloot, en ik begon als vanzelf opnieuw doedels te tekenen op de papieren die ik bij me had. Ik tekende mezelf op reis of terwijl ik andere leuke dingen deed, een soort escapisme, maar het deed me tegelijk beseffen dat ik wél nog heel graag tekende.”

Alter ego met lef

Prudence begon opnieuw verhaaltjes te tekenen en zette die online. Het was 2016 en media als Tumblr, Pinterest en Instagram braken door bij een breed publiek. Dagelijks een cartoon posten motiveerde haar om aan haar tekeningen en zichzelf te werken. “En plots kreeg ik positieve reacties, voelde ik erkenning voor wat ik deed. De dag waarop ik me dat realiseerde, heb ik gehuild.”

In 2017 besloot ze alles in te zetten op haar oude droom: sindsdien tekent ze fulltime cartoons waarin het mannetje Planet Prudence van alles beleeft. “Planet Prudence is ontstaan uit mijn zoektocht naar een alter ego dat alles durft zeggen en doen wat ik zelf niet durf”, lacht ze. “De empowered versie van mezelf. Want hoewel ik al een hele weg heb afgelegd, voel ik me soms nog onzeker. Planet Prudence heeft daar geen last van, zij kan alles aan.”

Prudence nam enkele keren deel aan het Cartoonfestival, maar toen het thema van de huidige editie – wat echtheid voor vrouwen vandaag betekent – in haar mailbox viel, voelde ze zich meteen aangesproken.

“Dat knagende gevoel om me niet thuis te voelen in mijn vel en in de wereld heb ik grotendeels achter me kunnen laten doordat ik stilaan meer ging samenvallen met mijn alter ego. Ik ben sterker geworden, door meer mezelf te durven zijn. Het leven is al zo kort. Waarom zou ik tijd verliezen door me anders voor te doen dan ik ben, alleen maar om te beantwoorden aan wat anderen van mij zouden kunnen verwachten? En ik verwacht nu ook van een ander dat die zichzelf is. Ik weet nu dat als ik me toon zoals ik ben en het toch niet klikt met de ander, dat niet aan mij ligt. En dan moet je gewoon verder met je leven. Die echtheid is vandaag heel belangrijk voor me, ik voel me vandaag beter dan ooit. Ik heb een eetstoornis overwonnen, ben ook het einde van een lange relatie te boven gekomen. En kijk, ik stel het uitstekend”, glimlacht ze.

En dat weerspiegelt zich in Planet Prudence. Fans die tussen de lijnen kunnen kijken, kunnen ook de gemoedsgesteldheid van Prudence Geerts peilen. “Inderdaad! Toen ik me niet goed voelde, zat het figuurtje ook zo’n beetje in een identiteitscrisis. (lacht) Maar nu wil het duidelijk opnieuw léven.”

Onbevreesd tekenen

Deze editie van het Cartoonfestival laat er ook geen twijfel over bestaan: er is een hele generatie vrouwelijke cartoonisten opgestaan. Inge – Ilah – Heremans, Floor Denil, Niet Nu Laura, om er maar een paar te noemen. “Er is zeker zoiets als een samenhorigheidsgevoel, ja. Ook al doet iedereen haar eigen ding. Maar deze editie heeft me vooral geleerd, ook al door de documentaire Draw For Change die er getoond wordt, hoe groot de westerse vrijheid is om via onze tekeningen een mening te uiten. Vrouwelijke cartoonisten in landen als India en Syrië kunnen onmogelijk onbevreesd tekenen, de censuur is enorm. Wij moeten ook wel rekening houden met online-normen, naakt – zelfs getekend –ligt bijvoorbeeld heel gevoelig. Maar dat is niet te vergelijken met wat vrouwen ginds riskeren. Ik hoop daarom dat wij vrouwen in Europa, die dan toch in een luxepositie zitten, hen met het festival toch ook een beetje een stem en een platform kunnen geven”, besluit Prudence.