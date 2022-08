Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke sluit tweede seizoen af met meer dan 50.000 bezoekers op de teller: “Schot in de roos”

Het tweede seizoen van de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke zit erop. Van 24 juni tot 26 augustus was de tijdelijke arena het muzikale epicentrum aan de kust. Met meer concerten en meer variëteit in het aanbod en een toename van bijna 60 procent meer toeschouwers blikt zaaluitbater be•at erg tevreden terug op het afgelopen zomerseizoen.

Met de Proximus Pop-Up Arena, die het beste van een festival combineert met het comfort van een arena, nam de organisator vorig jaar in volle coronacrisis een gewaagd initiatief. Met een gemiddelde score van 8,4 op 10 geven bezoekers aan dat de pop-up arena de verwachtingen meer dan inlost.

De groei in het tweede jaar met bijna 60 procent meer toeschouwers bewijst de attractiviteit van het concept bij het muziekpubliek. 86 procent van de bevraagden geeft nu al aan dat ze volgend jaar terug zullen komen.

“Uiteraard zijn we zeer blij met deze cijfers”, zegt Jan Van Esbroeck, ceo van be•at. “Een nieuwe zaal, net als een nieuw festival, in de markt zetten is een project van lange adem, dat weten we uit ervaring. Maar deze groei in het tweede jaar is wel spectaculair, zeker als je weet dat het voor onze sector geen gewone zomer was gezien de druk op de gezinsbudgetten, de naweeën van corona en een overaanbod in de markt. Ook de resultaten van het publieksonderzoek zorgen voor een extra motivatie en dito vertrouwen om volgend jaar nog een extra stap voorwaarts te zetten.”

Bijzonder tevreden

“We blikken bijzonder tevreden terug op een geslaagde tweede muzikale zomereditie. Meer dan 5.000 Enjoy-klanten hebben er kunnen genieten van een cocktail van zon, zee en muziek en … zo dicht bij de artiesten heeft bij velen het hart sneller doen slaan. Op Pickx kan je nog nagenieten van enkele concerten: ‘Raymond van het Groenewoud’, ‘One Night Only’, ‘Schlagerfestival Zomereditie’ en ‘Queen – The Unique Rock Symphonic Celebration’ zowel op tv als online”, zegt Stefaan Haerick, commercieel directeur en sponsoring bij Proximus. “Tevens kunnen we spreken van een succesvolle inzameling van oude gsm-toestellen. Veel geëngageerde bezoekers hebben onze oproep beantwoord door meer dan duizend oude toestellen binnen te brengen.”

Muzikale én toeristische trekpleister

Op basis van het uitgevoerde onderzoek blijkt dat grootste deel van de bezoekers afkomstig is uit West- en Oost-Vlaanderen. Maar het muziekgebeuren zorgde ook voor een extra toeristische troef: 12 procent van de bezoekers boekte speciaal een verblijf aan de kust, 23 procent was er al met vakantie, al dan niet in een tweede verblijf en 4 op de 10 is voor of na het concert onderweg wat gaan eten of drinken. Méér dan 60 procent van de bezoekers combineerde het bezoek aan de tijdelijke concertarena met een andere vrijetijdsactiviteit aan de kust.

“De tweede zomerbivak van de concertarena is uitermate geslaagd. De organisatie deed alles voor een perfecte concertbeleving voor de bezoekers en daarnaast namen ze gerichte maatregelen om het comfort van de omwonenden te garanderen”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Het programma was een solide meerwaarde voor onze zomer, want Middelkerke kreeg daardoor enkele topnamen op bezoek, denk maar aan Toto en Adamo. Dus wat mij betreft was de tijdelijke arena een schot in de roos. Op naar volgend jaar!” (PG)