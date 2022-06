Proximus en Howest gaan samen 5G-labo’s ter beschikking stellen

Vandaag tekenden Proximus en Howest een Memorandum of Understanding (MoU) voor de creatie van een 5G-lab op de Howest-campus in Kortrijk. In de loop van volgend academiejaar zullen bedrijven uit uiteenlopende sectoren er, in samenwerking met de Howest-studenten en onder begeleiding van Proximus-experten, de mogelijkheden van 5G voor hun business kunnen ontdekken en nieuwe toepassingen kunnen ontwikkelen.

“In het smarttech gebouw komen vijf onderzoekslabo’s om academici en bedrijven te verbinden in het 5G-verhaal en cases uit te werken, gecombineerd met aanvullende technologieën zoals IoT, artificiële intelligentie en virtual reality. Het snelheid en accuraatheid van digitale transformatie via 5G-technologie zal in elke sector – logistiek, medisch, productie, entertainment, enzovoort – de manier van functioneren sterk verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het autonoom onderhoud van een terrein met drone en een robotgestuurde grasmaaier”, zegt Nathan Segers, docent Artificial Intelligence, Robotics en Mixed Reality.

5G brengt tal van mogelijkheden met zich mee voor de bedrijvenmarkt, minder evident is hoe het volledige potentieel van deze technologie kan worden gerealiseerd. Ervaringen uit landen die al verder staan in hun 5G-traject leren dat samenwerkingsverbanden en partnerschappen de implementatie van de technologie aanzienlijk kunnen vergemakkelijken. Daarom is de MoU die Howest en Proximus vandaag ondertekenen een belangrijke stap vooruit. Met de ondertekening officialiseren beide partijen hun wederzijdse intentie om samen te werken rond het gebruik van 5G-technologie in de industrie en het bedrijfsleven. Het lab zal ook gebruikt worden door studenten uit de opleidingen Digital Arts & Entertainment, Multimedia & Creative Technology en Cyber Security Professional. Op die manier kan Howest het potentieel van 5G-technologie benutten om verder te blijven groeien als kenniscentrum voor nieuwe technologieën, bijvoorbeeld op het vlak van gaming, waarin de Howest vandaag al wereldwijd hoog aangeschreven staat.

“Wij willen met Proximus volop investeren in de nodige infrastructuur zodat diensten kunnen volgen. Verbinding met het onderwijs is daarvoor cruciaal. Het is onze absolute overtuiging dat dit zal bijdragen tot ontwikkeling en rijkdom van onze streek. Met deze samenwerking kijken we ook verder. We willen niet enkel dat bestaande bedrijven meegaan in de digitale ontwikkeling, maar dat er ook maximaal wordt ingezet op de digitale mogelijkheden, economische activiteiten en nieuwe software. Ik hoop dat dit het begin mag zijn van een nieuw innovatieverhaal en een nieuwe dynamiek in deze regio. Het is een fantastische uitdaging waar ik graag met onze partners aan verderwerk”, zegt Stefaan De Clerck, voorzitter van de Raad van Bestuur van Proximus.

Concreet zal Proximus in een eerste fase een ‘mobile private network’-oplossing (MPN) installeren, waarbij een aantal ruimtes op de Howest-campus worden uitgerust met indoor 5G-connectiviteit. De bedoeling is dat het platform in de loop van het academiejaar 2022-2023 operationeel is. Geïnteresseerde bedrijven kunnen vervolgens testruimte huren en krijgen de nodige ondersteuning om hun testopstelling te realiseren. Afhankelijk van hun voorkeur werken ze alleen of samen met de Howest-studenten aan de ontwikkeling van innovatieve 5G-toepassingen die relevant zijn voor hun business. Het 5G-lab op de campus biedt de ideale omgeving waar expertise en technologie samenkomen voor ondernemingen uit verschillende sectoren om soortgelijke of andere use-cases te bouwen en te testen. Proximus biedt doorheen dat traject demo’s, opleidingen en technische ondersteuning aan. Howest en zijn partners kunnen daarbij een beroep doen op de expertise van Proximus op het vlak van technologie, devices, netwerkdiensten, connectiviteit, ICT, systeemintegratie en digitalisering.

“De apparatuur en de innovatieve omgeving die wij in ons 5G-lab zullen aanbieden, beantwoorden bovendien aan een sterk aanwezige vraag bij bedrijven uit verschillende bedrijfstakken, die graag willen experimenteren met echte use-cases. Via ons 5G-lab op de Howest-campus zullen zij toegang krijgen tot de set-up om die te realiseren, terwijl ze kunnen rekenen op een ecosysteem van expertise en innovatieve ideeën, van ideevorming tot implementatie”, zegt Anne-Sophie Lotgering, Chief Enterprise Market Officer van Proximus.