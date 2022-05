Provinciegouverneur Carl Decaluwé bepleit drastische inkrimping van de politiezones: “Het ideaal scenario is nog vier korpsen”

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé pleit voor de inkrimping van het aantal politiezones in onze provincie van negentien naar vier. Omdat hij lokale weerstand verwacht, lonkt hij om steun naar de federale minuister van Binnenlandse Zaken voor zijn voorstel.

“Het ideale scenario is dat er in West-Vlaanderen slechts vier politiezones zijn, die samenvallen met de bestaande vier brandweerzones”, zegt Carl Decaluwé. “Zoals de zaken nu zijn, met negentien politiezones, lopen de zaken verre van perfect. Kleinere politiezones zijn nauwelijks in staat om hun basisopdrachten te vervullen en gespecialiseerde politiezorg kunnen ze zeker niet aan.”

Macht

De West-Vlaamse provinciegouverneur wijst erop dat hij dit voorstel al zes jaar geleden voor het eerst gelanceerd heeft: “Maar een consultatie van de burgemeesters en de korpschefs bracht aan het licht dat mijn voorstel onhaalbaar was. Velen willen niet inboeten op hun macht en zelfbestuur. Fusioneren is een politieke belsissing, de wil moet er zijn.”

Bijgevolg veranderde Carl Decaluwé het geweer van schouder en spreekt hij nu voorzichtig over zeven à negen politiezones in West-Vlaanderen: “Maar fusies duren lang, in elke i heerst er een andere cultuur. Dat veranderen is een werk van vele jaren. Ondertussen moet de samenwerking tussen de zones opgedreven worden, zoals al gebeurt aan de Westkust.”

Verplichting

“Dat een fusie tusen politiezones spontaan zal gebeuren, is een illusie. Ze zal van bovenaf moeten opgedrongen worden. Het is aan de federale regering om af te kondigen dat in de toekomst elke politiezone een minimale personeelsbezetting moet hebben of anders moet fusioneren. Er zijn precedenten, Vlaanderen heeft bijvoorbeeld in het recente verleden geëist dat sociale bouwmaatschappijen minimaal duizend woningen beheren of anders moesten fusioneren.”

“Stel dat het niet vooruit gaat, wegens de tekenkanting van de burgemeesters en korpschefs, dan kan de hogere overheid een aantal bevoegdheden afnemen van kleinere politiekorpsen. Cybercriminaliteit bijvoorbeeld moet op provinciaal of national niveau aangepakt worden, een klein korps kan dit niet alleen bestrijden. Hetzelfde geldt voor andere gespecialiseerde politieopdrachten”, aldus Carl Decaluwé.

Angel

De gouverneur ziet nog een angel in dit dossier: “De regiovorming die de Vlaamse regering wenst, staat haaks op het aantal brandweerzones. Zelf geloof ik rotsvast in meer en betere samenwerking tussen brandweer en politie. Dat verbetert hun efficiëntie. Ik denk aan personeelsbeheer, informatica en groepsaankopen. Ze kunnen toch hetzelfde type wagens gebruiken? Die hebben dan enkel een ander kleurtje nodig…”