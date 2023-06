Provincie zet campagne Airkoe verder en biedt opnieuw gratis bomen aan voor landbouwers

De Provincie plant dit jaar samen met de stadlandschappen Leie & Schelde en West-Vlaams hart gratis schaduwbomen in grasweides aan bij landbouwers in zes gemeenten van West-Vlaanderen. De actie kadert in het project ‘bomen plannen, beheren, planten’.

Project ‘bomen plannen, beheren, planten’

De Provincie en de stadlandschappen van West-Vlaanderen zijn betrokken in het project ‘bomen plannen, beheren, planten’. Dit project ondersteunt dit jaar zes West-Vlaamse lokale besturen (Deerlijk, Kortrijk, Waregem, Dentergem, Pittem en Ruiselede) rond het omgaan met bomen op hun grondgebied. Dat moet leiden tot een beter overzicht, een beter beheer en tot het aanplanten van nieuwe bomen.

Gratis schaduwbomen

Onder de slogan ‘staat de airkoe in jouw weide aan?’, willen de partners met een mini-campagne landbouwers uitnodigen om een boom op hun weide te overwegen. Op die manier verhogen we het dierenwelzijn en verfraaien we het landschap. Ook mooi meegenomen: bomen in de weide zijn een opsteker voor de natuur.

Vorig jaar werden er via het project zo’n 400 nieuwe bomen aangeplant bij West-Vlaamse landbouwers.