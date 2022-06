Provincie wil meer boomkikkers

Een paar jaar geleden was de boomkikker de zeldzaamste amfibie van West-Vlaanderen, met amper nog een handvol exemplaren in de Zwinstreek. Intussen zijn er al 4.000, maar de provincie wil er nog meer.

Amper een handvol. Zoveel boomkikkers werden er een paar jaar geleden gevonden in een vijver in Knokke-Heist. Recente natuurherstelmaatregelen in de streek met centraal het Zwin Natuur Park zorgden ervoor dat de populatie gevoelig steeg. Geschat wordt dat er vorig jaar zo’n 4.000 boomkikkers waren. De Provincie West-Vlaanderen wil nu samen met het Regionaal Landschap Houtland & Polders de populatie beschermen en zelfs nog uitbreiden. Concreet willen ze het gebied uitbreiden van de Nederlandse grens tot aan de Damse Vaart door onder meer het optimaal inrichten en beheren van een netwerk van dijken, polderwaterlopen en kleine leefgebieden. Maandag nog werden in de omgeving van het reservaat Fort Sint-Donaas (tussen Hoeke en Lapscheure, red.) verschillende poelen schoongemaakt en grachten afgedamd. In het najaar worden ook nog enkele honderden meters haag aangeplant. De provincie wil nu in dialoog gaan met onder meer landbouwers en lokale besturen om nog meer boomkikkervriendelijke maatregelen te nemen.

Voorstellen zijn welkom. Mailen kan naar landschap@rlhp.be.