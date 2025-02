Provincie wil gecontroleerd overstromingsgebied en waterzuiverend rietveld in Staden aanleggen, gescheiden rioleringsstelsel in Vlamertinge loopt vertraging op

Het West-Vlaams provinciebestuur wil een gecontroleerd overstromingsgebied en waterzuiverend rietveld op de Luikebeek in Staden aanleggen. Kostprijs 948.999 euro. Dat is beslist tijdens de provincieraad in het Boeverbos in Brugge donderdagnamiddag. Vlamertinge van haar kant heeft nood aan een gescheiden rioleringsstelsel en een bufferbekken.

Dit project kadert binnen het Water+Land+Schap-programma dat beheerd wordt door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en heeft als doel wateroverlast te beperken en de waterkwaliteit op natuurlijke wijze te verbeteren.

De Provincie West-Vlaanderen coördineert de werken en voerde een uitgebreide studie uit naar de impact en effectiviteit van een gecontroleerd overstromingsgebied en een waterzuiverend rietveld. Het project wordt opgedeeld in twee delen. Vooreerst is er de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG). Dit gebied zal dienen als buffer bij hevige regenval en zo overstromingen in de omgeving helpen voorkomen.

Spaarbekken

Het voorziene waterspaarbekken kan tot 12.500 m³ water bufferen. “Dat is vergelijkbaar met vijf olympische zwembaden en zal tevens lokale landbouwers voorzien van water voor irrigatie”, legt gedeputeerde Bart Naeyaert uit. “Dit gebied zal dienen als buffer bij hevige regenval en zo overstromingen in de omgeving helpen voorkomen.”

Daarnaasr wordt een waterzuiverend rietveld een innovatieve oplossing om de waterkwaliteit (met focus op nitraat) van de Luikebeek te verbeteren door middel van natuurlijke zuivering. “Het ontwerp werd nauwgezet opgevolgd in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij en de UGent. Ook aan de monitoring na realisatie zal de nodige aandacht besteed worden om lessen te trekken uit de effectiviteit van de constructie”, aldus Bart Naeyaert.

Betere waterkwaliteit

“Met deze investering maken we werk van meer ruimte voor water, watervoorraad bij droogte en een betere waterkwaliteit”, zegt de gedeputeerde voor Integraal Waterbeleid. “We kiezen hier voor natuurgebaseerde oplossingen wat tot een robuuste aanpak moet leiden.”

De werken kosten in totaal 947.779,69 euro. De Provincie West-Vlaanderen neemt deze financiering op zich, maar krijgt hiervoor via het Water+Land+Schap 2.0 Klimaatsponzen in de Westhoek een subsidie van 80 procent. De werken starten in juni 2025 en zullen 100 werkdagen in beslag nemen. “Met deze investering zet de Provincie West-Vlaanderen een belangrijke stap in klimaatadaptatie en duurzaam waterbeheer in de IJzer- en Handzamevallei”, besluit Bart Naeyaert.

Wateroverlast

Volgens de gedeputeerde kampt de zone rond de Sint-Jansstraat in Staden met een wateroverlastrisico bij hevige regenval. De aanpalende bedrijven en zelfs de achterliggende Kerkhofblommenstraat vinden zich ook in de gevarenzone, want de Luikebeek stroomt vanuit de hellingen met een hoogteverschil van 50 meter naar de Handzamevallei.

Het project wil de laagste zones rond de Sint-Jansstraat verder uitgraven, zodat er een waterspaarbekken kan aangelegd worden. “Door de aanwezigheid van veel groententeelt in Staden is er nood aan voldoende watervoorraden, de lokale landbouwers zullen via een captatiepunt dat water kunnen gebruiken”, zegt Bart Naeyaert.

Ten zuiden van de Sint-Jansstraat zal een bermlichaam als dijk over de vallei lopen om het risico van wateroverlast te verminderen. Daarnaast zal er stroomopwaarts een waterzuiverend rietveld ingericht worden om de waterkwaliteit van de Luikebeek in het landbouwgebied op een natuurlijke manier te verbeteren.

Nitraat

“Tot nu toe scoort het water slecht inzake de aanwezigheid van nitraat, er zijn in de winter vak abrupt hoge pieken”, geeft Bart Naeyaert toe. “Een kunstmatig foliebassin van 200 m² met rietbeplanting moet het oppervlaktewater van de Luikebeek zuiveren. “Dergelijk project met ‘constructed wetland’ stat in Vlaanderen nog in zijn kinderschoenen, we zullen de impact via gerichte metingen in kaart brengen.”

Provincieraadslid Miguel Gheysens (CD&V) vroeg aandacht voor Vlamertinge: “De Grote Branderstraat werd opgehoogd, er werd een schuif geïnstalleerd die dienst doet als dam op de Kemmelbeek. Maar bij hoge neerslag blijkt dit onvoldoende.”

Archeologisch onderzoek

“Vorige maand werd tijdens twee infoavonden duidelijk dat Vlamertinge nood heeft aan een gescheiden riolering. Dit zou in combinatie met een spaar- en bufferbekken de dorpskern moeten vrijwaren van waterellende, zoals in juni 2020, toen kelders en straten onder water liepen. Nu horen we dat archeologisch onderzoek voor vertraging zorgt dit dossier…”

Gedeputeerde Bart Naeyaert antwoordde: “Er moeten opgravingen gebeuren, dat kunnen we niet verhinderen. We hopen dat eind dit voorjaar dat alles is afgerond. Alles hangt af van resultaat van het archeologisch onderzoek: wat zullen ze vinden en zijn er extra opgravingen nodig?”

“Dit leidt tot extra kosten. Archeologisch onderzoek zorgt doorgaans voor een jaar vertraging. Ik heb het eens opgeteld, ik zit aan 600.000 euro kosten aan archeologisch onderzoek in onze provincie!”

“Het goede nieuwe is dat er in Vlameringe 84.000 kubieke meter aan buffering gecreëerd wordt. Er is geen oplossing die 100 procent waterproof is, maar ik geloof dat toch dat het dorp op die manier goed beschermd wordt tegen overstromingen.”