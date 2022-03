Provincie West-Vlaanderen trekt 175.000 euro uit in noodhulpprogramma voor Oekraïense slachtoffers

De provincie West-Vlaanderen maakt 175.000 euro vrij in het kader van een eigen noodhulpprogramma voor slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Het geld gaat enerzijds naar hulporganisaties aan de grens van Oekraïne met Polen en anderzijds als steun naar de steden en gemeenten die Oekraïense oorlogsvluchtelingen opvangen.

De provincie West-Vlaanderen zet een noodhulpprogramma op poten dat de slachtoffers van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland van steun voorziet. Zowel in Oekraïne zelf als in West-Vlaanderen ondersteunt de provincie verschillende initiatieven. Het noodhulppakket past volgens het provinciebestuur in een lange traditie van mondiale solidariteit. “Wereldwijd zijn nog andere conflicten en uitdagingen. Ook daarvoor voorziet de provincie West-Vlaanderen steun”, benadrukt gedeputeerde Jean de Bethune.

Geen eigen acties

Concreet maakt het provinciebestuur onmiddellijk 40.000 euro vrij om een antwoord te bieden op de eerste hulpvragen aan de grens van Oekraïne met Polen. Het geld gaat via het Consortium 12-12 en Caritas International naar de Oekraïners die via Polen vluchten voor het geweld. Op korte termijn wordt een tweede schijf van 60.000 euro voorzien.

Later zal nog eens 50.000 euro extra volgen, zo geeft de provincie aan. “Afhankelijk van hoe de situatie evolueert, zal dat geld worden ingezet voor een relance-initiatief in de Pools-Oekraïense grensregio of voor een derde schijf aan noodhulp”, klinkt het. Een eigen inzamelactie van goederen of financiële giften organiseert de provincie West-Vlaanderen niet.

Steun voor gemeenten

Daarnaast trekt het provinciebestuur ook een budget van 25.000 euro uit om de steden en gemeenten die Oekraïense vluchtelingen opvangen, te ondersteunen. De federale regering en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) kijken immers naar de gezinnen en lokale besturen om mensen uit Oekraïne in eerste instantie op te vangen.

“Op korte termijn zijn huisvesting, taal en school voor de kinderen de grootste uitdagingen”, geeft de provincie West-Vlaanderen aan. “Op middellange termijn komt daar ook de zoektocht naar werk bij. Net zoals we in 2016 deden zullen we gemeenten die niet georganiseerd zijn op een groot aantal nieuwkomers zo goed mogelijk helpen.”

558 Oekraïners

In West-Vlaanderen wonen in totaal exact 558 mensen met de Oekraïense nationaliteit. Het provinciebestuur neemt zich voor die mensen te contacteren om in samenspraak met de Oekraïners de noden en een plan van aanpak in de nabije toekomst uit te tekenen en te verfijnen. “Het is belangrijk om mensen uit het thuisland te betrekken bij acties in en over hun land”, zegt de provincie daarover. “Zij kennen de situatie goed en hebben vaak een heel fijnmazig netwerk, aanvullend op dat van internationale spelers en organisaties.”