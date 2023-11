Provincie West-Vlaanderen investeert 460.000 euro in bestrijding van dak- en thuisloosheid

In een nieuw plan om dak- en thuisloosheid te bestrijden, engageert de provincie West-Vlaanderen zich om uithuiszettingen te voorkomen, te voorzien in opvang op maat voor specifieke doelgroepen en personen sneller te begeleiden naar geschikte huisvesting. Daarvoor wordt tot 2025 jaarlijks 460.000 euro uitgetrokken. “Want ook in onze welvarende regio zijn er dak- en thuislozen. En we zien de cijfers stijgen”, zegt gedeputeerde Jean de Bethune.

Dak- en thuisloosheid is niet alleen een probleem van grootsteden, ook in West-Vlaanderen hebben velen geen duurzame huisvesting. Na een telling in oktober 2022 bleek dat er in de regio Midwest 793 dakloze personen zijn, in de regio Brugge ging het om 904 personen en Oostende/Middenkust 1.126 personen. Een eerdere telling eind 2021 in Zuid-West-Vlaanderen leverde 1.313 dak- en thuislozen op.

Daarom lanceert de provincie een nieuw actieplan. Het plan focust in de eerste plaats op het voorkomen van dak- en thuisloosheid, onder andere door vroegtijdige detectie en begeleiding om uithuiszettingen te vermijden. Een tweede luik is het aanbieden van (winter)nachtopvang, het versterken van crisisinterventienetwerken en opvang op maat voor specifieke doelgroepen zoals gezinnen met kinderen, alleenstaande vrouwen en chronisch daklozen. Tot slot wil de provincie ook inzetten om de periode van dak- en thuisloosheid zo kort mogelijk te houden, door begeleiding naar geschikte huisvesting. Daarbij ligt de focus op Housing First en de uitbreiding van het beschikbare woonaanbod.

De provincie trekt hiervoor tot 2025 jaarlijks 460.000 euro uit, inclusief een jaarlijkse subsidie van 114.000 euro voor nachtopvanginitiatieven. De verschillende partners ondertekenden vrijdag het charter in ‘t Sas in Brugge.