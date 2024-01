Provincie maakt plan op voor nieuw voetbalstadion voor Cercle Brugge

Het West-Vlaams provinciebestuur is de procedure gestart voor de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan in de Blankenbergse Steenweg. Dit plan moet de weg vrijmaken voor extra bedrijventerreinen en een nieuw voetbalstadion voor Cercle Brugge. Van 8 januari tot 8 maart kan iedereen opmerkingen en suggesties indienen.

De Provincie West-Vlaanderen maakt in samenwerking met de gemeentes van de economische subregio Brugge (Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Zedelgem, Zuienkerke) een PRUP of Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan op om nieuwe locaties voor bedrijventerreinen in deze subregio te vinden.

Nood

Na een analyse van de behoefte en het aanbod van bedrijventerreinen in West-Vlaanderen, besliste de Vlaamse Regering dat de Provincie West-Vlaanderen een proces mag opstarten om voorstellen te doen voor een totaal van 130 ha nieuwe bedrijventerreinen, die ‘duurzaam’ dienen ingevuld te worden.

Volgens de behoeftenberekening is er voor de subregio Brugge een effectief tekort van 38,1 hectare. Momenteel is amper 6,7 hectare van het bestaande aanbod bouwrijp, terwijl een groot deel van de beschikbare bedrijfsgronden bij De Spie in Sint-Pieters voorzien wordt in functie van het Ventilus-project.

10.000 plaatsen

In het PRUP wordt, in de zone Blankenbergesteenweg, ook ruimte voor een nieuw stadion voor Cercle Brugge onderzocht en zo maximaal ingezet op het verweven van functies zoals sport, recreatie, kantoren en bedrijvigheid. De startnota voorziet een voetbalstadion voor 10.000 supporters, met aansluitend oefencomplex voor de eerste ploeg en de jeugd.

Het gaat om een site van 16 à 20 hectare, met naast het stadion tien oefenvelden en een parking die gedeeld moet worden met personeel en klanten van de aanpalende bedrijvenzone.

Publieke raadpleging

De eerste stap in het PRUP proces is de opmaak van een startnota. De startnota werd goedgekeurd op donderdag 30 november 2023. In de startnota zijn er verschillende potentiële locaties aangeduid waar bedrijvigheid en/of een voetbalstadion een plek kan krijgen. Dit wordt nu voorgelegd tijdens een periode van publieke raadpleging die loopt van maandag 8 januari tot en met vrijdag 8 maart. Iedereen kan ideeën meegeven over de locaties of andere opmerkingen indienen.

Er worden tijdens de publieke raadpleging meerdere infomomenten georganiseerd: een algemeen digitaal infomoment (webinar) op woensdagavond 10 januari en daarna verschillende fysieke infomomenten (infomarkten) in vijf verschillende gemeentes in de subregio.

De data van de verschillende fysieke infomomenten zijn te vinden op de website. Ook inschrijven voor de infomomenten kan via de website. Via de storymap op de website kan men meer informatie vinden over het PRUP en de verschillende potentiële locaties voor bedrijventerreinen en een nieuw voetbalstadion voor Cercle Brugge.

2027

Na de publieke raadpleging zal alle inspraak samengevat en verwerkt worden in een ‘scopingnota’ die op de website zal geplaatst worden. Op basis van de input van de publieke raadpleging en aan de hand van ontwerpend onderzoek zullen de ruimtelijke keuzes verder verfijnd worden in de ‘scopingnota’.

Verdere stappen zijn een voorontwerp, milieueffectenonderzoek en een ontwerp-RUP met daaropvolgend een openbaar onderzoek van zestig dagen over de plannen, waar de inwoners inspraak in de plannen hebben. Na de behandeling van de opmerkingen en bezwaren door de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) kan het PRUP definitief vastgesteld worden. Er wordt verwacht dat dit afgerond zal kunnen worden ten vroegste in 2027.

Openbaar onderzoek

De plannen en documenten kunnen geraadpleegd worden in het provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 in Brugge (na afspraak), bij de Dienst Omgeving van de gemeentes Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Zedelgem, Zuienkerke en via de website www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesBrugge .

Ideeën, opmerkingen en suggesties kunnen ingediend worden via het inspraakformulier op de website www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesBrugge

Acht locaties

Sint-Pieters is de enige, nog resterende optie te zijn als locatie voor een nieuw voetbalstadion voor Cercle Brugge. Uit de startnota blijkt dat er acht locaties onderzocht werden. Diverse alternatieven werden niet weerhouden om meerdere redenen: Kanaaleiland (te duur, bouwkundige problematiek, veiligheid), Stationsomgeving (andere projecten zijn er al vergund), Lappersfortpark (slechte ontsluiting), Kinepolis (te beperkte ruimte), Stockvelde/Wilgenbroeken (waterproblemen) en Chatreuse (watergevoeligheid).

Resten dus drie opties in Sint-Pieters: de Blankenbergsesteenweg Noord & Zuid, de Sint-Pietersplas Oost. Het Provinciebestuur verwacht zelf blijkbaar tegenkanting van natuurverenigingen. Want in de startnota staat het volgende te lezen: “Naast de hierboven omschreven locatiealternatieven, behoort het nog steeds tot de mogelijkheden dat Cercle Brugge niet verhuist en ook in de toekomst blijft spelen op de Olympiasite.”

Nulalternatief

“In het planMER zal de Olympiasite bijgevolg fungeren als referentiesituatie/nulalternatief. Dat staat los van het feit of het spelen in de toekomst zal gebeuren in het Jan Breydelstadion (huidige situatie), het nieuwe stadion van Club Brugge (waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd en een principieel akkoord bestaat tussen beide ploegen waarbij Cercle tijdelijk kan gebruik maken van het stadion van Club in afwachting van een eigen stadion) of een nieuw te bouwen stadion voor Cercle Brugge op de site (al of niet in combinatie met het nieuwe stadion voor Club Brugge).”

“Indien uit de resultaten van het onderzoek of uit verder ruimtelijk onderzoek zou blijken dat een voetbalstadion niet wenselijk is in de zones ‘Blankenbergse Steenweg’ of ‘SintPietersplas Oost’, dan kan men (al of niet tijdelijk) terugvallen op de referentiesituatie Olympiasite”, aldus het Provinciebestuur….

Ruimte Brugge

Volgens De Brugse sport- en urbanisatieschepen Franky Demon ligt het PRUP in lijn met het recent door de Stad goedgekeurd Beleidsplan Ruimte Brugge: “Omdat we nog steeds een goede plek zoeken voor een voetbalstadion voor Cercle Brugge, is aan de provincie gevraagd om ook die functie mee te nemen in het PRUP.”

“We zijn er namelijk van overtuigd dat verweving tussen functies moet kunnen. Een voetbalstadion voor ongeveer 10.000 toeschouwers wordt meegenomen in het PRUP. Dat kan aansluitend bij het bestaande recreatiegebied of deels er in of meer naar het Noorden toe.”

Cercle

En hoe reageert Cercle Brugge? Woordvoerder Louis-Philippe Depondt stelt: “We werden enkele weken geleden ingelicht over de nieuwe procedure. Het betekent concreet dat er een onderzoek wordt opgestart naar wat de best mogelijke inplanting voor een Cerclestadion kan zijn. Zolang dit onderzoek niet is afgerond en er geen definitieve beslissing is, zullen wij geen andere opties of mogelijke stadionlocaties uitsluiten.”