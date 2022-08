Provincie lanceert nieuwe Blob-speurtocht in domein Ter Borcht in Meulebeke

Op zondag 28 augustus lanceert de Provincie West-Vlaanderen in samenwerking met Stadlandschap West-Vlaamse hart, Toerisme Leiestreek en de gemeente Meulebeke een nieuwe Blob-gezinsspeurtocht in het domein Ter Borcht in Meulebeke.

Het figuurtje Blob gaat voor deze gezinsspeurtocht van 3 km samen met Robin, een slim meisje en een echte avonturier, op pad. Ze is helemaal gek van de natuur en al helemaal van dieren. Robin haar grote droom is dan ook om de ‘GROTE 5’ van Europa te vinden.

Ze doorkruiste al heel wat landen en vond al vier van de vijf dieren. Nu hoorde ze dat Meulebeke de ‘berengemeente’ wordt genoemd. Samen met haar vriend Blob gaat ze op zoek naar een beer in Meulebeke.

Gezinsnamiddag

Voor de lancering nodigen Meulebeke, Toerisme Leiestreek en Stadlandschap West-Vlaamse hart enkele vreemde snuiters uit naar Ter Borcht. Zij zorgen tijdens de speurtocht op zondag 28 augustus (van 14 tot 16 uur) voor animatie. Deelname is gratis. Inschrijven niet nodig.

Blob-wandelzoektocht

Deze Blob-zoektocht is de 14de die werd uitgewerkt in de Leiestreek en de vijfde in het West-Vlaamse hart. De zoektochten spelen zich af in groendomeinen en gemeenten van Midden- en Zuid-West-Vlaanderen en richten zich vooral op gezinnen met kinderen tussen 7 en 12 jaar oud. De zoektocht kan op eigen houtje gedaan worden.