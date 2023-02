Provincie keurt sloop voormalig zwembad Oostende goed, erfgoedvereniging Dement teleurgesteld

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft donderdag de sloop van het voormalige zwembad in Oostende goedgekeurd. Het stadsbestuur wil daar een groene ruimte creëren, maar erfgoedvereniging Dement en architectuurvereniging Archipel hadden beroep aangetekend tegen de sloop. Bij de erfgoedvereniging Dement reageert voorzitter Guy Servaes teleurgesteld op de beslissing.

Het stadsbestuur verleende op 29 juli 2022 een sloopvergunning op vraag van de uitbater van het zwembad, de intercommunale TMVW. Het ontwerp voorzag in de sloop van alle gebouwen op de site, inclusief alle ondergrondse constructies. Ook de buitenzwembaden worden verwijderd. Na de sloop voorziet de aanvraag in het aanleggen van een grasplein.

Volgens de partijen die beroep aantekenden, miskent de sloop de erfgoedwaarden van het markante gebouw – een ontwerp van de Oostendse architecten Paul Felix en Jan Tanghe in een typische brutalistische bouwstijl – en kan de bestaande zwembadhal gerenoveerd en herbestemd worden in een overdekte polyvalente ruimte.

“Behoud niet langer haalbaar”

De deputatie volgt deze visie niet en stelt dat het gebouw dermate aangetast is dat behoud niet langer haalbaar is. “De sloop van het zwembad zal daarnaast ook het zicht op de beschermde monumenten, de Koninklijke Gaanderijen en het Thermae Palace, herstellen en biedt de opportuniteit om een royaal park te realiseren als eindpunt van de Koninginnelaan, op een cruciale plek langsheen het kustlint”, luidt het. “Door de sloop wordt teruggekeerd naar de historische toestand, waarbij vanuit de Koningin Astridlaan een open zicht is op de Gaanderijen.”

“Zonder afbreuk te doen aan de intrinsieke architecturale kwaliteiten van het stedelijk zwembad, ontworpen door Paul Felix en Jan Tanghe in zijn typische brutalistische bouwstijl, zal de sloop van dit gebouw weer ruimte geven aan de monumenten die deze plek verheffen tot één van de meest markante plaatsen in Oostende”, zegt de provincie nog. “De sloop verhoogt zo de erfgoedwaarde van de totale omgeving. Het is ook de ambitie van de stad om op deze plaats een kwalitatief park in te richten.”

Erfgoedvereniging Dement

Bij de erfgoedvereniging Dement reageert voorzitter Guy Servaes teleurgesteld op de beslissing. “We kunnen nog naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen”, luidt het.

“We hebben een officieel schrijven gekregen van de bestendige deputatie waarin gemeld wordt dat ons beroep werd verworpen en de sloopvergunning geldig blijft”, zegt Guy Servaes van Dement die samen met architectuurvereniging Archipel beroep had aangetekend.

Politieke motieven

“We hadden een sterk dossier met onderbouwde argumenten tegen de sloop en op al die argumenten was er een juridisch antwoord. Bij de tegenpartij was dat niet zo. Ze hadden nog bijkomend 60 dagen gevraagd maar de documenten die ze in die periode aanbrachten, stelden niets voor. Het was een document van 12 pagina’s met wat foto’s van parken van over heel de wereld en het plan om met een commissie te starten”, klinkt het schamper.

Guy Servaes: “Ik weet nog altijd niet of dat nu een politieke beslissing is of niet. Dat moeten we uitpluizen maar ik vrees dat er een achterliggende politieke motieven hebben meegespeeld in plaats van naar het dossier te kijken. Daarboven was er ook een negatief advies van de provinciale omgevingsambtenaar dat de deputatie gewoon naast zich neergelegd heeft.” De voorzitter steekt het niet weg: “Ik ben teleurgesteld.”

Mogelijk in beroep

Guy Servaes vreest niet dat de bulldozers volgende week aan de slag gaan. “De beslissing van de deputatie werkt niet opschortend. Men kan dus meteen beginnen afbreken. Maar zo’n vaart loopt het niet. De stad heeft immers nog geen budget voorzien voor die afbraak die naar schatting 1 miljoen euro kost.”

Volgende week zitten Dement en Archipel al samen om te kijken hoe ze het verder kunnen aanpakken. “Het is nu niet duidelijk of we in beroep gaan. We hebben 60 dagen de tijd om dat te doen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Maar dat is geen eenvoudige en ook een kostelijke zaak. We moeten alles afwegen maar zullen niet nodeloos procederen.” (HH/EFO)