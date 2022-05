Provincie installeert fietstelzuil in Langemark

De fietstelzuil werd voorgesteld langs de Vrijbosroute. Voor de gelegenheid haalde gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit) zijn minifiets uit de wagen om de teller in beweging te zetten.

Een fietsteller staat opgesteld langs de Vrijbosroute in de omgeving van de rotonde van de Melkweg, de oude spoorlijn Ieper –Kortemark. “Het is de tweede zuil op rij die we in de Provincie installeren. Op die manier kan al het recreatieve- en functionele fietsverkeer precies geteld worden”, zei gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit).

Sensoren in het wegdek detecteren elke fietser die passeert. De telzuil stuurt onmiddellijk de cijfers door naar een softwareplatform van de Provincie West-Vlaanderen. Deze telling gebeurt zonder dat iemand nog ter plaatse moet gaan controleren. Een zonnepaneel voorziet de teller van duurzame elektriciteit.

Vrijbosroute

Dankzij de telzuil zal de Provincie precies monitoren hoeveel fietsers er passeren. Met die cijfers gaat de Provincie na of investeren in fietsassen en –snelwegen ook zorgt voor een effectieve toename van het fietsverkeer. “Voor ons als gemeente zijn die cijfers ook belangrijk. Als iedere dag een belangrijke groep fietsers of recreanten langs de dorpskom passeert, is het belangrijk met die metingen iets te doen. De horeca is vragende partij om recreanten naar het centrum te leiden. Daarom is de hotspot iets verderop daarin belangrijk”, zegt schepen van Toerisme Laurent Hoornaert.

De Provincie plaatste de eerste fietstelzuil langs het Guldenspoorpad op de grens tussen Kortrijk en Zwevegem, ter hoogte van Kapel ter Bede. In totaal zijn daar tussen april 2020 tot april 2022 meer dan 820.000 fietsers geregistreerd. Sinds deze morgen staat de Langemarkse dagteller op 60.

Uniforme signalisatie

De Vrijbosroute is een provinciale groene as die een fietsveilige verbinding vormt tussen Ieper en Kortemark, en doet eveneens dienst als fietssnelweg F351. “Het fietspad is recent deels heraangelegd. De Provincie werkt momenteel aan een plan om de fietsroute te voorzien van een uniforme signalisatie in de huisstijl van de fietssnelwegen. De nieuwe fietstelzuil past in dit plan”, besluit Jurgen Vanlerberghe. (pco)