Provincie huldigt vernieuwde inkomzone Streekhuis Westhoek in Diksmuide in

Aan het Esenkasteel in Diksmuide werd woensdag de vernieuwde inkomzone van het Streekhuis Westhoek ingehuldigd door de Provincie West-Vlaanderen.

“Het is ook van groot belang dat mensen weten dat het park voor iedereen toegankelijk is, niet enkel voor de mensen die hier werken of vergaderen. Iedereen kan hier komen wandelen en genieten van het park en zo bijvoorbeeld de doorsteek naar het industriepark maken”, zei burgemeester Laridon.

Goede afwatering

“De doorgang naar de groenzone is toegankelijk voor het publiek en er werden ook nieuwe borden geplaatst met het plan van de wandelpaden.” Daarop gaf gedeputeerde Vanlerberghe meer uitleg over de uitgevoerde werken. “In het kader van de opwaardering van het provinciaal park Esenkasteel werd deze vernieuwing uitgevoerd. De huidige inrit, de parking en de wandelpaden voor het kasteel werden vernieuwd”, aldus gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “De parking werd in twee delen opgedeeld waarbij de ene helft is aangelegd in kasseien en kunststof grastegels en de andere helft zal dienst doen als overloopparking en is aangelegd in steenslaggazon. De combinatie van kasseien en kunststof gazontegels in het drukste parkeergedeelte zorgen voor een goede afwatering naar het lager gelegen gebied naast de parking.”

Verlichting vernieuwd

Daarnaast werden ook de inrit en de paden aangepakt. “Daar waar voertuigen mogen rijden, werden de wegen volledig opengebroken en vervangen door een tweesporenpad in kasseien met daartussen een strook dolomiet. Voor de ingang van het kasteel is een in gebakken straatstenen aangelegd, waardoor dit een geheel met de reeds aangelegde stroken en terrassen rond het kasteel vormt. Voor de wandelpaden werd gekozen om een nieuwe dolomietverharding aan te leggen. Dan werd in een laatste fase nog de verlichting aangepakt. Verlichtingselementen werden waar nodig verwijderd, hersteld of vernieuwd”, aldus gedeputeerde Vanlerberghe. “De werken namen 35 werkdagen in beslag en de kostprijs werd geraamd op 276.867 euro, inclusief btw.”