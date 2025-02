Provincie en Wim Opbrouck pakken uit met tiendaags fietsfestival ‘Op Koers’ in het Provinciaal Hof

Van vrijdag 28 maart tot en met zondag 6 april organiseert de Provincie West-Vlaanderen het tiendaags fietsfestival ‘Op Koers’ in het Provinciaal Hof op de Markt in Brugge. Curator is acteur en wielerfanaat Wim Opbrouck, partners zijn KOERS, het museum van de wielersport in Roeselare, en de Stad Brugge.

Aanleiding is de start van de Ronde van Vlaanderen op zondag 6 april op de Markt in Brugge. De expo ‘Op Koers’ in het Provinciaal Hof neemt de bezoekers mee doorheen de rijke Vlaamse wielergeschiedenis, het hedendaags fietsvakmanschap, het fietstoerisme én de fietsmobiliteit in West-Vlaanderen. Roeslaars kunstenaar Kristof Santy creëerde een kunstwerk voor deze gelegenheid.

Duurzame mobiliteit

Met dit initiatief wil de Provincie de fiets als middel tot duurzame mobiliteit promoten. ‘Op Koers’ start met een debat over de toekomst van de mobiliteit in West-Vlaanderen. Curator Wim Opbrouck zocht een manier om een saai politiek thema op levendige wijze tot bij een breed publiek te brengen. “Via de koers, ik zal vijf panelgesprekken voeren met iconische wielerfiguren en bekende Vlamingen over teamgeest, ploegleiding, communicatie en mentaal welzijn in de wielersport”, legt Wim Opbrouck uit.

Zijn gespreksgasten zijn onder meer Patrick Lefevere, Sandra Bekari, Elke Weylandt, Sven Vanthourenhout en Lieven Maesschalk. Daarnaast is er en vertelavond met Carl Berteele en Geert Vandenbon. Het wielermagazine Bahamontes neemt ook een avond voor zijn rekening.

Fietsherstelpunt

Naast expo en debat is er ruimte voor actie. Al wie het wil, kan dagelijks zijn fiets laten nazien en herstellen in het mobiele fietsherstelpunt van Groep Intro. Op zaterdag 29 maart rijden Johan Musseeuw en Wim Opbrouck met wielertoeristen vanuit het KOERSmuseum in Roeselare naar Brugge, waar de markt op 29 en 30 maart omgetoverd wordt in een Pump Track: een speelse fiets- en skatepiste voor jong en oud. “Gezien mijn leeftijd, zal ik wel een elektrische fiets gebruiken voor die tocht”, aldus Wim Opbrouck.

Op 29 maart vindt ook de Ronde voor Kinderen plaats: vanuit het Astridpark vertrekt een fietskaravaan naar het Provinciaal Hof, waar Eriksson Delcroix, Wim Opbrouck en Dirk Vanhoegaarden hen opwachten voor en muzikale afsluiter. Tijdens het tiendaagse fietsfestival loopt in het KOERSmuseum in Roeselare de foto-expo ‘Land van de koers’

Info: www.provinciaalhof.be/opkoers