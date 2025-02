Provincie en VLIZ lanceren actuele editie van KustINzicht

De Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) stelden zopas KustINzicht2025 voor. Die publicatie belicht diverse thema’s en een schat aan cijfers en analyses. De gids is interessant voor beleidsmakers die werken aan een duurzaam, leefbaar en veerkrachtig kustbeleid en voor iedereen met een hart voor de kust.

Onze 67 kilometer korte kust is een druk gesolliciteerd gebied. Toerisme, werkgelegenheid, wonen, havens, natuurgebieden, bebouwing, landbouw… leggen een zware druk op die zone en creëren ook tal van opportuniteiten, maar vertalen zich ook in economische, sociale en ecologische uitdagingen. De publicatie biedt alvast antwoorden op vragen zoals: Hoe evolueren demografie, economie en ecologie in de kustregio? Welke impact heeft de vergrijzing er? Waarom blijven kustgemeenten achter op vlak van werkgelegenheid? En wat zeggen de cijfers over kansarmoede aan de kust? De tien thema’s die aan bod komen zijn: bevolking, welvaart, wonen, economie, onderwijs, mobiliteit, toerisme en recreatie, landgebruik, milieu en klimaat.

Kompas

Uit KustINzicht2025 onthouden we dat de kustbevolking snel vergrijst, terwijl de actieve bevolking afneemt. Daarnaast blijkt dat de kustgemeenten een bovengemiddeld aandeel aan kansarme buurten tellen.

KustINzicht2025 biedt beleidsmakers, onderzoekers en iedereen die zich inzet voor de toekomst van onze kust een overzicht van actuele gegevens. Via thematisch gerangschikte cijfers, kaarten en diepgaande analyses schetst de publicatie een objectief en actueel beeld van de Belgische kustzone. “De toekomst begint met inzicht. KustINzicht2025 is daarom een onmisbaar instrument voor wie werkt aan een duurzame toekomst voor onze kust” aldus gouverneur Carl Decaluwé. De publicatie is vanaf 25 februari digitaal beschikbaar via vliz.be. Gedrukte exemplaren kunnen aangevraagd worden via info@vliz.be .