Provincie en partners maken actieplan tegen watertekort en -overlast in IJzer- en Handzamevallei

In het provinciehuis Esenkasteel in Diksmuide werden door gedeputeerden Jurgen Vanlerberghe en Bart Naeyaert de acties tegen watertekort en wateroverlast voorgesteld. Onder de noemer ‘IJzer- en Handzamevallei, Klimaatsponzen in de Westhoek’ werken 24 partners samen aan een klimaatrobuust toekomstbeeld voor een gebied dat zich uitstrekt van Roesbrugge, over Diksmuide tot Kortemark.

“Onder coördinatie van de provincie West-Vlaanderen slaan acht lokale besturen, de Vlaamse overheid, de polderbesturen, Westtoer, Inagro, De Watergroep en verschillende natuur- en landbouworganisaties de handen in elkaar om het hoofd te bieden aan de negatieve effecten van klimaatverandering zoals lange droogteperioden, lage waterpeilen, overstromingen bij hevige regenval, een slechte waterkwaliteit, enz.”, duidt gedeputeerde Bart Naeyaert.

“Acht steden en gemeenten werken hiervoor samen met de provincie om een 60-tal acties uit te werken tegen de droogte maar ook tegen de wateroverlast. De acht steden en gemeenten zijn Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge, Kortemark, Staden, Vleteren, Alveringem en Poperinge. Naast een overkoepelende visie, ambities en doelstellingen hebben de partners het voorbije jaar hard gewerkt aan een actieprogramma dat unaniem werd goedgekeurd.”

Overstromingsgebieden

“Het gaat om acties zoals de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden, allerlei buffermaatregelen op de waterlopen, aanleg van poelen en kleine landschapselementen, begeleiding van landbouwers om klimaatvriendelijk te boeren, tot het oplossen van het vismigratieknelpunt van de Handzamevaart.”

De voorbereidingen van de eerste realisaties zijn al volop aan de gang. “Voorbeelden zijn het terug openleggen van delen van de Blankaartwaterlopen, de beveiliging van Roesbrugge en Stavele tegen wateroverlast en de realisatie van natuur in de Talpes putten in Kortemark”, aldus gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

Grond verwerven

“In Staden plannen we een gecontroleerd overstromingsgebied waarvoor we grond aan het verwerven zijn en nog in Staden wordt een kunstmatig rietveld aangelegd. Het plaatsen van stuwen, uitgraven van laantjes in weides en de heraanleg van oevers zijn ook acties die we zullen realiseren om het grondwaterpeil op te krikken. We zoeken extra subsidies voor de beveiliging van Roesbrugge en Stavele tegen wateroverlast.”

De Vlaamse overheid heeft voor dit project anderhalf miljoen euro veil, de provincie een half miljoen euro. Dit moet helpen het project financieel mogelijk te maken. “We overleggen met de landbouwsector om de opslagcapaciteit op het bedrijf te verhogen maar ook om duurzamere teelttechnieken toe te passen”, besluit gedeputeerde Naeyaert. (ACK)