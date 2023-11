Proven verwelkomt Sint-Maarten

Goed nieuws voor de kindjes van Proven, want Sint-Maarten is aangekomen in het dorp. Het Feestcomité van Proven heeft hem geholpen om een veilig onderdak te vinden voor de komende dagen.

De Sint logeert in de kapel van de kerk. “Voor de gelegenheid kunnen de kinderen eens een kijkje nemen in zijn slaapkamer”, klinkt het vanuit het Feestcomité. “Op zaterdag 4 en woensdag 8 november zet de Sint zijn kamerdeur open, dit telkens van 14 tot 17 uur. De kinderen kunnen even rondkijken en krijgen ook nog een doe-opdrachtje ter plaatse. Sint-Maarten sluit zijn verblijf in Proven af met de jaarlijkse stoet. Deze vindt plaats op 10 november. De stoet vertrekt om 18.30 uur aan De Kastanje en eindigt in De Croone. Daar worden nog enkele liedjes gezongen met de Sint en zijn pieten. Achteraf kunnen de kinderen nog tot bij de Sint gaan en krijgen ze iets lekker.”

Een bezoekje aan het huis van de Sint is gratis. Reserveren vooraf hoeft niet. (CB)