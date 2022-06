Protest tegen Ventilus blijft: “Geld gaat niet boven gezondheid”

De strijd in het grensgebied van Torhout met Ruddervoorde tegen de twee windturbines van Aspiravi langs de E403 is een gevecht tegen windmolens gebleken, want ze worden momenteel gebouwd. Maar over de zware elektriciteitsleidingen van het project Ventilus in dezelfde omgeving is de beslissing nog niet gevallen en dus staan de zenuwen van de tegenstanders onder hoogspanning.

moétníet

“Eerst die windmolens en nu al jaren de dreiging van de bovengrondse hoogspanning, we krijgen het zwaar te verduren”, zucht Luc Dedeene namens het Burgerplatform. “Maar we geven niet op. We kennen het dossier door en door en weten beter dan wie ook hoe schadelijk het project Ventilus met zijn bovengrondse hoogspanningsleiding voor mens en dier zou zijn. Geld gaat niet boven gezondheid. Dat de elektriciteit vanop zee naar het binnenland getransporteerd moeten worden, weten we natuurlijk. We zijn daar uiteraard niet tegen, maar het moét met gelijkstroom ondergronds gebeuren en níet met wisselstroom bovengronds.”

Hoogspanning van de zwaarste soort

De Vlaamse regering zal in principe binnen de maand de knoop doorhakken en beslissen of Ventilus er komt of niet. De kans dat het ja wordt, is niet geslonken na druk van onder meer het ondernemersnetwerk Voka om niet meer te dralen met het realiseren van de hoogspanningsleiding. En dus is de nervositeit bij de actievoerders toegenomen. Dat merk je aan de grimmige trekken om de mond van onder andere Daniël Lansens en zijn vrouw Kristien Vancompernolle uit de Korenbloemstraat in Torhout, Leen Dedeene uit dezelfde straat en haar broer Luc Dedeene uit de Torhoutsestraat in Ruddervoorde.

“We zijn met z’n vieren sterk geëngageerd in de strijd tegen Ventilus en hebben honderden medestanders”, aldus Luc. “De Burgerplatforms staan schouder aan schouder van Zeebrugge tot Avelgem, het tracé waarlangs zich de zoekzones voor de hoogspanningsmasten en -leidingen bevinden. Elia en de politici hadden nooit kunnen denken dat het protest zo stevig en eendrachtig zou zijn. Komt Ventilus er toch, dan zullen we het hard aanvechten.”

Onder de grond is beduidend duurder

Met de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus wil beheerder Elia de elektriciteit van de windparken op zee bovengronds naar het binnenland brengen. Dat zou voor een groot deel evenwijdig met de E403 gebeuren in onder andere Zedelgem, Torhout, Ruddervoorde en Lichtervelde. Het gaat om een transportlijn van de zwaarste soort met een elektrische spanning van 380.000 volt en een vermogen van 6 gigawatt. Ondergronds kan dat niet met wisselstroom, tenzij over korte afstand, en bijgevolg willen de Burgerplatforms dat er voor gelijkstroom gekozen wordt. Maar die technologie is beduidend duurder en technisch moeilijker. Plus: volgens bepaalde experts zou de stabiliteit van het elektriciteitsnet in het gedrang kunnen komen.

In Duitsland kan het zelfs voor 600 km

Luc Dedeene, die zich in de materie heeft verdiept, spreekt de bezwaren tegen gelijkstroom ondergronds tegen. “Het is technisch perfect haalbaar”, zegt hij met klem. “Op die manier vermijd je de straling van bovengrondse leidingen die een aanslag op de gezondheid zijn, niet het minst bij kinderen. Onze gezondheid is primordiaal. Als de Vlaamse regering dat niet beseft, is ze totaal verkeerd bezig. We willen als burgers beschermd worden.”

“Er zijn intussen tal van argumenten, feiten en bewijzen verzameld dat een ondergrondse verbinding op gelijkstroom mogelijk is. Het kan toch niet dat de Vlaamse regering zou kiezen voor een goedkopere oplossing waarbij ze de gezondheid van duizenden mensen op het spel zet? Het project maakt deel uit van de energietransitie en die kost nu eenmaal centen. Voor ons is de oplossing simpel: Ventilus moet ondergronds op gelijkstroom, zeker nu er aangetoond werd dat het kan. Neem Duitsland. Daar staat de gezondheid voorop en is gelijkstroom ondergronds de norm geworden, zelfs over een lengte van liefst 600 kilometer. Waarom kan zoiets dan hier niet?”

Politici die uit de nek kletsen

“Voor alle duidelijkheid: we zijn helemaal niet tegen het transport van de elektriciteit, maar wel tegen de voorziene manier waarop”, pikt Daniël Lansens in. “Ventilus mag geen voorbijgestreefd project worden. Het moet daarentegen een voorbeeld zijn van hoe je groene energie toekomstgericht op een gezonde en milieuvriendelijke manier vervoert. Zo kunnen er duizenden jobs gecreëerd worden, om de techniek overal ter wereld toe te passen.”

“Sommige politici, zoals de burgemeesters uit onze regio, komen op voor de belangen van hun burgers, maar anderen kletsen zomaar wat uit hun nek”, aldus Luc Dedeene. “Ze kennen het dossier niet eens, maar beweren toch dat de gezondheidsargumenten niet overtuigend zijn. Ze willen de gezondheid van de mensen opofferen voor het grote geldgewin. Dat maakt ons bang en bezorgd. Vandaar dat we hardnekkig blijven actievoeren en hopen op witte rook voor een ondergrondse leiding. Wordt het helaas toch bovengronds, dan hebben we geen keuze: ertegen procederen.”