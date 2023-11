Protest tegen traditionele zwart geschminkte Piet: “Onbegrijpelijk voor een stad als Kortrijk”

Morgen zal in Kortrijk het eerste officiële protest ooit tegen Zwarte Piet in België plaatsvinden. Actiegroep ‘België Kan Het’ betoogt bij de intrede van de Sint aan de IJzerkaai. Ze vinden het onbegrijpelijk dat een stad als Kortrijk nog steeds gebruikmaakt van de traditionele zwart geschminkte Piet met kroeshaarpruik, gouden oorbellen en rode lippen. “Een beetje racisme is nog steeds racisme.”

“Een mix tussen Roetpiet en Zwarte Piet is geen oplossing. Er is omstandig bewijs dat zwarte mensen en mensen van kleur – van alle leeftijden – schade ondervinden van de traditie” – Mirjam Henkens

België Kan Het is een actiegroep die sinds 2021 ijvert voor een inclusief sinterklaasfeest in België, zonder racistische stereotypering. Morgen betogen ze op vreedzame wijze bij de intrede van de Sint aan de IJzerkaai. “Een mix tussen roetpiet en zwarte piet is geen oplossing. Er is namelijk omstandig bewijs dat zwarte mensen en mensen van kleur – van alle leeftijden – schade ondervinden van de traditie. Waarom blijven steden als Kortrijk, Sint-Niklaas en Lier vasthouden aan zo’n figuur”, vraagt medeorganisator Mirjam Henkens zich af. De Verenigde Naties stelden in 2016 vast dat de figuur van Zwarte Piet, met zwart geschminkt gezicht, kroeshaarpruik, gouden oorbellen en rode lippen, schadelijk is voor de waardigheid en het zelfbeeld van kinderen en volwassenen van Afrikaanse afkomst.

De voorbije jaren demonstreerde de België Kan Het tweemaal bij de stoet in Berchem en vorig jaar stonden ze voor het eerst in Sint-Niklaas. Daar kwamen ze vorig weekend opnieuw actievoeren, na vrijdag al in Ieper bij de intocht van Sint-Maarten te hebben gedemonstreerd. “We merken dat onze acties effect hebben”, aldus Henkens. “De intocht in Sint-Niklaas maakte dit jaar weliswaar nog steeds gebruik van de stereotyperende blackface-Pieten, maar het waren er al veel minder dan vorig jaar. Het buurtcomité dat de stoet in Berchem organiseerde, dat faliekant tegen elke vorm van verandering was, wordt inmiddels niet meer gesubsidieerd.”

Schepen van Cultuur Axel Ronse maakte er in 2022 een erezaak van dat in zijn stad Zwarte Piet “pekzwart” zou blijven, hij “zich geen schuldgevoel laat aanpraten” en dat hij “niet toegeeft aan woke”. In een poging om de angel uit het debat te halen werd door voormalig burgemeester Ruth Vandenberghe beslist de intrede met zowel roetpieten als zwarte pieten vieren. “De N-VA ging plat op de buik voor links door voortaan te kiezen voor Roetpieten én Zwarte Pieten. En nog is het voor die betogende zeurpieten niet genoeg”, zegt Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “Laat het een les zijn voor de N-VA: wie een hand geeft aan ‘woke’-beweging verliest een ganse arm. Het zal ook nooit genoeg zijn tot onze tradities kapot gaan.”