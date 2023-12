Protest tegen plannen mestverwerkend bedrijf vlak voor Sanapolis: “Vrees voor hinder is onterecht”

Er komt, vooral vanuit Maldegem, protest tegen de plannen van het loonwerkbedrijf Deblauwe om in Sijsele nabij de provinciegrens een mestverwerkingsinstallatie te bouwen. De infrastructuur zou komen ter hoogte van het voormalige Elizabethziekenhuis. Buurtbewoners vrezen onder meer geur- en verkeershinder en maakten bezwaarschriften over.

Het bekende loonwerkbedrijf Deblauwe, gevestigd aan de Zuiddijk in Damme, diende onlangs een vergunningsaanvraag in voor het realiseren van mestverwerkende installaties op een site aan de Gentse Steenweg in Sijsele. De familie Deblauwe plaatste er eerder al een loods waar landbouwvoertuigen opgesteld staan en er is ook een woning in aanbouw in dit agrarische gebied. Indien vergund zouden de beoogde installaties komen op het grondgebied van Sijsele – stad Damme dus – maar wel vlak bij de Maldegemse deelgemeente Donk en nog meer bepaald ter hoogte van het voormalige Elizabethziekenhuis, sinds de herbestemming Sanapolis genoemd.

Het zijn vooral de bewoners van Donk die nu in het verweer gaan tegen de mogelijke komst van deze infrastructuur. Op het grondgebied van Sijsele-Damme is er dan ook veel minder bewoning nabij de site die potentieel hinder zou kunnen ondervinden. In Donk werden de bewoners geïnformeerd via de plaatselijke ‘dorpsraad’, die ook aangaf dat er een mogelijkheid was om bij het stadsbestuur van Damme – dat advies moet verlenen aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen die hier de vergunningsverlenende instantie is – bezwaarschriften in te dienen. De hele installatie zou bestaan uit een loods van meer van 600 vierkante meter, en een drietal silo’s en zogenaamde laguna’s.

Visuele impact

De buurtbewoners en ondernemers uit de omgeving vrezen geurhinder maar hebben ook problemen met de visuele impact van de installaties op de omgeving en met mogelijke mobiliteitshinder door af- en aanrijdende landbouwvoertuigen. Ze menen dat zo’n infrastructuur enkel schikt op een industriezone. “We hebben inderdaad een kleine honderd bezwaarschriften ontvangen maar die komen in zeer grote mate vanuit Maldegem”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V+). “En we hebben het voorstel van onze diensten gevolgd en een negatief advies overgemaakt aan de provincie. Vooral de ruimtelijke impact op de omgeving speelt mee, al is dit zeker geen eenvoudig dossier, want we beseffen ook dat zo’n installatie wel ergens geplaatst moet kunnen worden.”

Opmerkelijk is dat schepen voor Ruimtelijke Ordening Christoph De Sutter (CD&V+) het negatieve advies sterk nuanceert. “Vanuit de stad is er enkel een negatief advies vertrokken voor het principe dat men onvoldoende oog heeft voor de geschikte inplanting van de infrastructuur. Die snijdt de agrarische zone te diep aan en versnippert te veel”, stelt schepen De Sutter. “Een andere inplanting – lees: dichter bij de bestaande bebouwing op het perceel – en een groene inkleding zouden dit kunnen oplossen.”

Alleen bewerking

Ceo Luc Verplancke van Sanapolis blijft voorzichtig in zijn uitspraken maar lijkt de mogelijke hinder te relativeren. “Die installatie zou aan de andere kant van de weg komen en onze gebouwen liggen dan ook nog eens diep op ons domein, dus het is niet zo dat we er heel direct mee geconfronteerd zouden worden”, klinkt het. Brecht Deblauwe, de aanvrager van de vergunning, betreurt dat de mensen die bezwaarschriften indienden niet de moeite namen om contact met hem op te nemen. “Ik heb het al vaak gezegd: het gaat hier niet om ‘verwerking’ maar enkel om ‘bewerking’ van mest. En daar komt geen geur of andere hinder aan te pas. Het eindproduct kan weer op een veel efficiëntere en milieuvriendelijkere manier gebruikt worden voor bemesting. Toen ik dat perceel vijf jaar geleden gekocht heb was het nog een half stort. Wij hebben het toen allemaal opgeruimd, dus een meerwaarde voor de buurt, maar toen heb ik niemand gehoord…”