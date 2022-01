Pro’s en contra’s bij heraanleg melkmarkt in Izegem: “Knip kan grote impact op het verkeer hebben”

Ook halverwege deze legislatuur zijn er nog onderwerpen die de gemoederen beroeren in Izegem. Hete hangijzers waarover de meningenverdeeld zijn. Ook in Izegem is dat niet anders. Zo is er bij de plannen voor de heraanleg van de Melkmarkt sprake geweest van een knip in de Wijngaardstraat. Of die er nu al dan niet komt is nog niet beslist. Vlaams Belang is alvast pertinent tegen.

De stad koestert al langer plannen om de Melkmarkt om te vormen tot een groener en meer verkeersluw plein. Nu oogt het geheel – met uitzondering van de Vredesboom, die in de nieuwe plannen behouden blijft – als een grijze, betonnen vlakte. Daar wil de stad komaf mee maken, met meer plaats voor groen- en speelelementen. Een van de pistes die onderzocht worden is een knip in de Wijngaardstraat, net na de toegang tot de Wijngaardparking en tot aan de overgang van de Melkmarkt in de Hondstraat. Op die manier zouden horecazaken dan terrasjes op de straat kunnen plaatsen. Bij oppositiepartijen Open VLD en Vlaams Belang is er geen animo voor de knip. Die laatste partij voerde er zelfs al actie rond.

© Frank Meurisse

“We zijn voor de heraanleg, maar de knip is volgens ons een slecht idee”, aldus gemeenteraadslid Rik Baert. “Voer je een knip door, dan snij je de verbinding richting Emelgem door. Op die manier krijg je gegarandeerd filevorming vanuit de Roeselaarsestraat richting Dirk Martenslaan. Die straat zal in de toekomst alleen maar drukker worden, met de komst van de Cultuurfabriek en de appartementen van Blauwpoorte. Het verkeer kan ook nog via de Emelgembrug rijden, maar ook daar zal dan vlug sprake van verzadiging zijn. Wil je voor een verkeersluw stukje van amper vijftig meter de hele mobiliteit van Izegem overhoop gooien? Ons is het dat niet waard, dus wij zeggen neen tegen zo’n knip. Komt die er op een of andere manier toch, dan hopen we dat de stad tenminste een paar weken een proefopstelling overweegt, om te zien wat de impact is. Verkeerstellingen zijn voor ons daarbij een vereiste om een impact op de mobiliteit te meten.”

© Frank Meurisse

Mobiliteitsschepen Caroline Maertens (N-VA) zegt dat er op heden nog niets rond de knip beslist is. “Iedereen is het er over eens dat de Melkmarkt groener mag, maar de knip ligt delicater. We beseffen dat dit een grote impact kan hebben op de verkeersafwikkeling en dat die straat op vandaag veel gebruikt wordt. We zijn nu volop bezig met te onderzoeken wat de gevolgen voor de circulatie in de stad zijn mocht zo’n knip er komen. We gaan de pro’s en contra’s afwegen. Er is al een burgerbevraging rond het onderwerp geweest en ook die feedback verwerken we. We bespreken dit verder in de commissie en de raad, met de bedoeling na de zomervakantie en de kermis met de heraanleg te kunnen beginnen. Tegen dan moet de knoop over de knip doorgehakt zijn”, besluit de schepen.