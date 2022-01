Proper Strand Lopers merken meer achtergelaten vuurwerkafval op stranden

Al jaren ruimen de Proper Strand Lopers afval op de stranden langs de Belgische kust. Op nieuwjaarsdag trekken vrijwilligers naar de stranden om er vuurwerkafval te ruimen, maar die berg afval bleek nog nooit zo groot als dit jaar.

Traditiegetrouw wordt er op het strand van Oostende tijdens de overgang van oud naar nieuw om middernacht vuurwerk afgestoken. Stad Oostende annuleerde het vuurwerk dit jaar omwille van het hoog aantal besmettingen met het coronavirus. Dat weerhield heel wat vuurwerkliefhebbers er niet van om zelf her en der vuurwerk af te steken. Op het Oostendse strand bijvoorbeeld: daar werd volgens de Proper Strand Lopers meer vuurwerkafval gevonden in vergelijking met andere jaren.

“Niet te begrijpen dat mensen nog steeds de reflex niet hebben om hun afval mee te nemen”, zegt Kevin Pierloot van de vzw. “En dat was niet alleen in Oostende het geval, ook in Middelkerke en De Haan werden heel wat achtergelaten vuurpijlen gevonden. Nochtans is er een nieuw decreet in Vlaanderen waarbij er een totaalverbod geldt op vuurwerk.”

Moeilijke identificatie

De politie van Oostende rukte op oudejaarsnacht dertien keer uit voor een melding van vuurwerk. “Wanneer een melding binnenloopt, gaan onze mensen sowieso ter plaatse”, zegt directeur operaties Hannelore Hochepied. “Kenmerkend is dat het afsteken van vuurpijlen op oudejaar in een korte tijdspanne gebeurt – kort voor en kort na middernacht – en dat het lanceren zelf slechts enkele seconden duurt en dat over het hele grondgebied. Als vuurwerk wordt afgestoken vanuit donkere plaatsen, is het zeer moeilijk om die ene ‘aansteker’ te identificeren.”

“We blijven hameren op de verantwoordelijkheidszin van de inwoners om het geldende stedelijke verbod na te leven. Er zijn voorbeelden genoeg waar vuurwerk afschieten leidt tot verwondingen, gestresseerde of overleden dieren, en zwerfvuil.”